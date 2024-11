Wetter in NRW: Winterklatsche im Westen! „Meine Güte“

Wo bleibt er denn nur, der Winter 2024? Erst kürzlich konnten wir uns auch in NRW kurzzeitig über Schnee und kältere Temperaturen freuen. Eigentlich perfekte Wetter-Bedingungen für einen Weihnachtsmarkt-Besuch.

Doch als hätte das der Winter spitz bekommen, hatte er sich pünktlich zum Beginn vieler Weihnachtsmärkte in NRW schon wieder verabschiedet. Aber hält das Wetter wenigstens zum ersten Advent endlich winterliche Aussichten für uns bereit? Der Westen muss jetzt eine Hiobsbotschaft verkraften.

Wetter in NRW: Experte ist selbst baff

„Meine Güte, das Jahr ging wieder schnell vorbei“, blickt Diplom-Meteorologe Dominik Jung bereits zurück. Nicht mehr lang und wir können schon das Neue Jahr 2025 willkommen heißen. Doch bevor es so weit ist, stehen erst mal noch die Vorweihnachtszeit und die Festtage vor der Tür.

Die dazugehörigen Temperaturen versprechen aber alles andere als winterlich zu sein. Denn wie Jung schon jetzt den Prognosen entnimmt, bahnt sich wie auch in den Vorjahren in NRW ein milder Winter 2024/2025 an. Schnee und Frost schließt das zwar nicht aus. Doch auf Voll-Winter ist das Wetter in nächster Zeit erst mal nicht eingestellt – im Gegenteil.

Wetter-Modelle sind sich für NRW einig

Denn sowohl das GFS-Modell als auch die Ensemble-Prognose prophezeien in NRW in nächster Zeit kein Winter-Wetter. Und daran soll sich voraussichtlich bis zum 13. Dezember auch erst mal nichts ändern. Denn bei Temperaturen um die null Grad wird’s für Schnee bis in tiefe Lagen laut dem „wetter.net“-Experten einfach nicht ausreichen.

Es wird also erst mal wie gehabt im Westen zugehen und das heißt wechselhaft und mild. „Für Winterfreunde nicht wirklich befriedigend“, bringt es auch Dominik Jung auf den Punkt.

Noch mehr Nachrichten rund um’s Wetter in NRW:

Immerhin einen kleinen Lichtblick gibt es pünktlich zum 1. Adventswochenende für Sonnenanbeter. Denn das verspricht recht freundlich zu werden. Möglich macht’s Hoch Clemens, dass auf Sturmtief Telse folgt. Schon am Donnerstag (28. November) klart sich das Wetter in NRW merklich auf.

Daran wird sich bis Sonntag (1. Dezember) auch nichts ändern. Mehr zu den aktuellen Wetter-Aussichten erfährst du bei „wetter.net“ auf Youtube >>>.