Experte zerschlägt Hoffnung für das Winter-Wetter in NRW – „Ist mal wieder nicht mehr drin“

Während viele Leute beim Wetter in NRW aktuell auf einen goldenen Herbst hoffen, schielen Winter-Fans schon jetzt auf die Prognose für die kalte Jahreszeit. Denn ohne Schnee und Frost ist es für sie kein richtiger Winter.

Doch Wetter-Experte Dominik Jung hat keine wirklich guten Nachrichten für die Winterfreunde unter uns. Ist da noch was zu retten?

Winter-Wetter in NRW ade? „Ist mal wieder nicht mehr drin“

Die Supermärkte sind schon ganz vorne mit dabei und verbreiten mit den Weihnachtsleckereien in den Regalen die erste romantische Winterstimmung (>>> hier mehr dazu). Wenn du dich schon jetzt auf schneebedeckte Landschaften und Schlittenfahrten freust, gehörst du wohl auch zu den echten Winter-Fans. Aber bekommen wir in diesem Jahr überhaupt ordentliches Winter-Wetter in NRW? Experte Dominik Jung vom Portal wetter.net muss in seinem Video die Hoffnung bremsen. Er erzählt uns, wie es ersten Prognosen zufolge von November bis Februar aussehen könnte.

Beginnen wir im November. In diesem Jahr könnte der Monat mit ein bis zwei Grad über dem Klimamittelmittelwert der Jahre 1991 bis 2020 deutlich zu warm ausfallen. Zudem ist auch ein recht nasser Monat möglich. Dagegen soll es im Dezember mit einer Prognose von nur 0,5 bis ein Grad wärmer nicht mehr so große Abweichungen zum Mittelwert geben. Doch auch wenn die Abweichung geringer ist, von richtigem Winter-Wetter in NRW kann so wohl trotzdem nicht die Rede sein. Ähnlich wie im November 2025 geht es im Januar und Februar 2026 weiter. Auch hier könnte es mit ein bis zwei Grad über dem Klimamittel wert wieder deutlich wärmer werden. „Es ist mal wieder nicht mehr drin“, fasst der Experte seine Prognose zusammen. Wahrscheinlich wird es eher ein milder Winter werden. Aber ist das Wetter in NRW jetzt schon in Stein gemeißelt?

++ Ebenfalls lesenswert: Herbst-Peitsche trifft NRW – doch schon bald gibt’s eine echte Wetter-Wende ++

Es sind erstmal nur Trends

Nein, natürlich nicht. Jung erklärt, dass das Ganze keine klassische Wettervorhersage sei, sondern nur klimatologische Trends benennt. Zudem beziehen sich die Abweichungen immer auf die gesamte mittlere Temperatur eines Monats. Da ist also alles noch offen. Es kann durchaus an einigen Tagen richtig kalt und dafür an anderen Tagen umso wärmer werden.

Noch mehr News:

Zumindest sieht es nach einem ausgeglichenen Winter aus, was den Regen angeht. Denn es soll vermutlich weder zu nass noch zu trocken werden. Wir sind gespannt!