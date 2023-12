Wetter in NRW: Jetzt kommt die irre Winter-Wende! Expertin haut es aus den Socken

Der meteorologische Winter hat am Freitag (1. Dezember) offiziell begonnen und schon längst merken wir auch im Westen dank der eisigen Temperaturen etwas davon. Für viele bilden die frostigen Grade derzeit das perfekte Glühweinwetter und ideale Bedingungen für einen Weihnachtsmarkt-Besuch. Doch in NRW kann man sich auf das Winter-Wetter derzeit nicht so recht verlassen.

Erst fällt der erste Schnee, dann ist er auch schon wieder tagelang verschwunden. Doch schon am Freitag (8. Dezember) bahnt sich neues eisiges Ungemach in Form von Schnee und Eisregen an. Wetter-Expertin Kathy Schrey schlägt für NRW Alarm. Daran gewöhnen können wir uns aber nicht, denn schon am Sonntag (10. Dezember) folgt dann die nächste Wende.

Wetter in NRW sorgt für ungläubige Gesichter

Ausgerechnet eine Warmfront lässt uns zum Wochenende hin im wahrsten Sinne des Wortes zittern. Bei -2 bis 4 Grad wird es am Freitag nicht nur klirrend kalt, nein, zum Teil können wir im Westen auch mit Eisregen rechnen. Die heftige Folge: Die Straßen versprechen spiegelglatt zu werden. „Das kann wirklich sehr unschön enden. Passt bitte auf euch auf“, schlägt die Meteorologin im neusten Youtube-Video des Wetter-Kanals „wetter.net“ Alarm. Mehr zu den brisanten Aussichten liest du hier. Spätestens jetzt dürfte auch dem Letzten dämmern, dass Winterreifen von Nöten sind.

Doch wer jetzt denkt, dass der Winter erstmal die Oberhand behält, ist schief gewickelt. Denn während am Samstag (9. Dezember) die Temperaturen mit 2 bis 9 Grad schon spürbar nach oben klettern, werden am Sonntag die Wolkenlücken mehr und mehr durchbrochen und vielerorts zeigt sich sogar die Sonne. Und das dürften wir im Westen auch mit Temperaturen im zweistelligen Bereich deutlich zu spüren bekommen.

Weiße Weihnachten in Sicht?

Wetter-Expertin Kathy Schrey spricht bei wetter.net aber auch ein künftiges Thema an, dass vielen alle Jahre wieder auf der Seele brennen dürfte: Werden wir weiße Weihnachten bekommen? Die Wetter-Modelle geben derzeit leider noch keine eindeutige Antwort auf diese Frage.

Denn während das eine ein mildes Schmuddelwetter für NRW rund um die Weihnachtstage ankündigt, sagt das nächste knackiges Winterklima für die nahende Weihnachtssaison voraus. „Alle Winterfreunde sollten die Hoffnung also noch nicht aufgeben“, macht die Meteorologin klar. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.