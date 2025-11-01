Kommt jetzt der Winter-Hammer nach NRW? Wetter-Experte redet Klartext

Das Jahr biegt allmählich auf die Zielgerade ab. Es wird wieder deutlich früher dunkel, die ersten Weihnachtsmärkte stehen kurz vor der Eröffnung, und die Menschen in NRW kramen ihre dicken Winterjacken aus dem Schrank. Doch ist Letzteres eigentlich schon nötig?

Nicht wirklich, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Er sieht in den kommenden Wochen noch kein bitterkaltes Winterwetter in NRW. „Und jetzt die große Preisfrage: Was passiert Mitte November? Kommt da wirklich kalte Luft zu uns?“, fragt Jung und wirft einen Blick auf die anstehenden Wochen.

Wetter in NRW bleibt vorerst mild

Im Westen der Bundesrepublik soll es in der kommenden Woche (3. bis 10. November) noch keinen Wintereinbruch geben. „Da wird es eher wärmer als üblich“, so Dominik Jung, der eine ähnliche Prognose für die darauffolgende Woche wagt: „Der große Kaltluft-Einbruch wird’s wohl eher nicht. Da gibt’s eher überdurchschnittlich hohe Temperaturen.“

Und auch die dritte sowie vierte Woche im November verspricht keine Kälte. „Wir halten fest: Aktuell ist kein Temperatursturz zu sehen“, so Jung. Heißt für die Menschen in NRW: Die dicke Daunenjacke kann wohl noch ein paar Wochen im Schrank schlummern.

NRW-Wetter der kommenden Tage

Und wie wird das Wetter ganz konkret in den nächsten Tagen? Am Sonntag (2. November) kommt es in NRW vereinzelt zu Schauern – bei Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Ähnlich sieht es zum Wochenbeginn aus. Der Montag (3. November) bringt ebenfalls vereinzelte Schauer sowie Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad.

Am Dienstag (4. November) soll sich dann endlich noch mal die Sonne sehen lassen. In ganz NRW bleibt es niederschlagsfrei und die Höchsttemperaturen klettern auf 13 bis 17 Grad.