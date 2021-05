Wetter in NRW: Am Dienstag wird es ungemütlich. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Achtung, Wetterdienst warnt vor diesen beiden Gefahren!

Leider wussten wir alle am Sonntag schon: Das Wonne-Wetter in NRW wird nicht lange anhalten. Zum Muttertag schenkte uns der Wetter-Gott Sonne satt - danach war Schluss mit lustig. Am Dienstag sieht der Himmel über NRW größtenteils grau aus. Deinen Regenschirm solltest du deshalb besser nicht vergessen.

Pünktlich zum Start der Eisheiligen bestimmt ein Tief über Irland auch das Wetter in NRW. Und das kommt eher unbeständig und kühl daher. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor Gewitter mit lokalem Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter am späten Nachmittag. Sei also auf der Hut!

Wetter in NRW: Achtung, Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter und Starkregen

Zu Schauern kommt es regional schon am Vormittag. Abends soll es dann noch kräftiger werden. Die Temperaturen liegen aber dennoch zwischen 16 und 18 Grad, in höheren Lagen werden bis zu 14 Grad erreicht.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

In der Nacht soll der Regen nachlassen. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 6 und 10 Grad. Der Mittwoch bleibt bewölkt, vereinzelt kann es aber auch wieder zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen wieder zwischen 14 und 18 Grad. Auch der Donnerstag scheint nicht vielversprechender zu werden. Dann sollen wieder einzelne Gewitter über die Region hinwegziehen.

