Wetter in NRW: Endgültige Wende steht bevor – das ganze Land bekommt es zu spüren

Nanu, was ist denn da auf Mallorca los? Kälte und sogar Schnee waren am Donnerstag (29. Februar) auf der Partyinsel die unglaubliche Realität (wir berichteten). Auch in NRW haben viele jetzt die Befürchtung, dass uns auch hierzulande das Wetter wieder die kalte Schulter zeigen wird.

Und tatsächlich: Wie Meteorologe Dominik Jung am Donnerstag bekannt gibt, steht uns jetzt auch im Westen eine dicke Wende bevor. Das Wetter lässt es uns jetzt deutlich spüren – und das nicht nur in NRW.

Wetter in NRW macht Rolle vorwärts

Winter-Fans müssen wir jetzt leider enttäuschen: Wie der wetter.net-Experte jetzt nämlich bekannt gibt, stehen die Zeichen auf „Vollfrühlings-Wetter“ – und das nicht nur aus kalendarischer Sicht. Demnach sei kein März-Winter in Sicht. Am Donnerstag endet der meteorologische Winter und macht die Bahn frei für Frühlings-Gefühle.

Doch schon im Februar hatten sich schon viele vom Winter verabschiedet. Denn der zeigte sich schon deutlich zu warm – so warm sogar, dass er die Wetteraufzeichnungen aus Februar der letzten 140 Jahre in den Schatten stellte. „Der März wirds schwer haben“, ist sich Jung sicher. Denn um wärmer als der Februar zu werden, muss er schon ordentlich aufdrehen.

SO geht’s die Tage weiter

Schon am Donnerstag dürfte der ein oder andere bei Sonne und bis zu 13 Grad von seinen Frühlingsgefühlen übermannt werden. Auch am Freitag (1. März). pünktlich zum meteorologischen, bleiben die Temperaturen noch angenehm. Bei 9 bis 13 Grad müssen wir uns allerdings auch zeitweise auf Regen einstellen.

Auch das Wochenende bleibt frühlingshaft. Bei bis zu 15 Grad kann die dicke Winterjacke getrost an den Haken gehangen werden. In der vollen März-Woche soll sich daran voraussichtlich auch nichts ändern. „Perfektes Frühlings-Wetter“, ist Dominik Jungs freudiges Fazit zu den weiteren Wetter-Entwicklungen – und das sogar nicht nur in NRW.