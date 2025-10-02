Nächste Wetter-Wende in NRW steht an – „Wird turbulenter“

Nach dem Kaltstart am Donnerstag (2. Oktober) lauert schon der Sturm am Samstag um die Ecke. Die nächsten Tage werden sicherlich nicht sonderlich angenehm in NRW. Das Wetter zeigt sich bereits von seiner herbstlichen Seite.

Doch schon in der kommenden Woche könnte es wieder ganz anders aussehen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung gibt einen Ausblick auf das Wetter in NRW.

Wetter in NRW „wird turbulenter“

Am Freitag in der Frühe herrscht noch Bodenfrost, der Tag der Deutschen Einheit beginnt kalt und es werden auch kaum mehr als 14 Grad erreicht. Dazu ziehen vermehrt Wolken auf, ab Nachmittag kann es regnen. Der Samstag wird dann unangenehm regnerisch und stürmisch. „Kannste vergessen“, sagt Jung. Das wird ein „Couch-Tag“, wie er im Buche steht.

Auch am Sonntag steht ein klassischer Sonne-Regen-Mix bei 13 Grad an. Das Wochenende „wird turbulenter“. Doch die kommende Woche bietet angenehme Abwechslung. Ein Subtropen-Hoch bringt tatsächlich noch einmal Wärme nach NRW. Ab Montag (6. Oktober) könnten erneut an die 20 Grad erreicht werden.

Wetter in NRW stabilisiert sich

18 bis 19 Grad dürften den Montag und Dienstag noch einmal muckelig warm halten. Wer kann, sollte diese Tage nutzen. Denn schon am Mittwoch (8. Oktober) kehrt die Sonne uns den Rücken und der Regen kommt zurück. Die Temperaturen sinken wieder auf 14 Grad.

Danach bleibt das Wetter zeitweise stabil: 17 Grad und freundliches Wetter am Donnerstag, Sonne und Regen am Freitag bei 16 Grad und wieder trocken am Samstag bei 15 Grad. „So ein richtiger Kaltluft-Einbruch ist nicht zu erwarten“, weiß der Meteorologe von „wetter.net“ zu beruhigen. Bis zum 18. Oktober lassen die Regensignale dann auch weiter nach und die Temperaturen pendeln sich bei etwa 15 Grad ein – mit Chancen auf 20 Grad hier und da.