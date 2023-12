Wetter in NRW: Endlich wieder weiße Weihnachten? So stehen die Chancen WIRKLICH

Und plötzlich ist es kalt in NRW. Der Wetter-Einbruch hat uns Ende November landesweit Schnee und Frost gebracht. Besonders in höher gelegenen Landesteilen bleibt der Schnee in den letzten Tagen sogar dauerhaft liegen.

Richtung Wochenende sollen die Temperaturen in NRW sogar noch weiter fallen. Selbst in tiefen Lagen klettern die Werte tagsüber dann nur noch mit Mühe über den Gefrierpunkt. Im Bergland herrscht dagegen schon länger Dauerfrost. In der Nacht auf Samstag (2. Dezember) können die Werte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar auf bis zu -9 Grad fallen. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie lange bleibt die Kältewelle in NRW? Beschert uns das Wetter in diesem Jahr womöglich endlich mal wieder weiße Weihnachten?

Wetter in NRW: Letzte weiße Weihnachten lange her

Die Älteren von uns werden sich vielleicht noch erinnern: Die letzte weiße Weihnacht auch in tiefen NRW-Lagen liegt schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Zuletzt waren die Städte von Ruhrgebiet bis Rheinland im Winter 2010 zur Weihnachtszeit weiß. Seitdem blieb das romantische Bild aus – hier und da herrschte an den Feiertagen sogar T-Shirt-Wetter.

Auch interessant: „Snowmageddon“ rast auf NRW zu – da wird selbst Wetter-Experten Angst und Bange

Statistisch gesehen, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir so lange auf eine Rückkehr der weißen Weihnachten warten müssen. „Die Chancen stehen nur bei fünf bis zehn Prozent“, erklärt Dominik Jung. Doch der Wetter-Experte macht Hoffnung, dass es in diesem Jahr klappen könnte.

Weiße Weihnachten in NRW? „Besser Chancen“

„Durch die aktuelle Wetterlage steigen die Chancen“, verrät der Diplom-Meteorologe. Denn nach einer langen Westwetter-Lage mit hohen Temperaturen zwischen Oktober und November hat das Wetter bewiesen, dass Kälteeinschübe sich ihren Weg nach NRW bahnen können. Doch eine verlässliche Prognose könne Dominik Jung („wetter.net“) noch nicht liefern. Dafür sei es noch deutlich zu früh.

Mehr Themen:

Fest stehe hingegen, dass es noch bis zum Nikolaustag (6. Dezember) kalt bleiben soll. Danach soll vom Atlantik her wieder wärmere Luft nach NRW einströmen. Dadurch könnten die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern, prognostiziert der Wetter-Experte. „Und es dürfte sehr stürmisch werden“, so Jung. Bleibt nur die Frage, ob die Westwetter-Lage nach Nikolaus wieder durch eine weitere Kältewelle abgelöst wird und dann vielleicht weiße Weihnachten auf uns warten. Festlegen möchte sich Dominik Jung nicht, aber er drückt schon die Daumen: „Vielleicht wird es dieses Jahr was.“