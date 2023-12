Wetter in NRW: Erste Wetterkarte für Heiligabend! Experte ist total baff – „Nicht vom Tisch!“

Das kurze Schnee-Intermezzo in den vergangenen Tagen hat manch einem in NRW Appetit auf mehr gemacht – und vor allem der Frage aller Fragen wieder zu maximaler Aufmerksamkeit verholfen: Bekommen wir weiße Weihnachten?

Die Wetterfrösche konnten diesbezüglich bisher nur orakeln. Doch seit heute gibt es die allerersten belastbaren Daten. Die erste Wetterkarte für Heiligabend liegt vor!

Wetter in NRW: Hinweise auf weiße Weihnachten!

Sie stammt vom Amerikanischen Wettermodell GFS. „Nur dieses Modell rechnet soweit im Voraus“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Von den europäischen und deutschen Wetter-Experten gibt es demnach noch keine fundierte Prognose für Heiligabend.

Doch alles der Reihe nach. Schauen wir erst einmal auf die kommenden Tage. Der Freitag kam vielerorts in Deutschland – und in Teilen von NRW – mit Eisregen, Schneefällen und Glätte daher. Insbesondere auf Nebenstraßen und Gehwegen müsse man „sehr, sehr vorsichtig sein“, warnt Dominik Jung von wetter.net.

Die weiteren Aussichten:

Freitag: 6 Grad, bewölt

Samstag: 10 Grad, Sonne und Wolken

Sonntag: 8 Grad, Regen

Montag: 10 Grad, Wechsel von Sonne und Regen

Dienstag: 8 Grad, wechselhaft

Mittwoch: 4 Grad, Mix aus Wolken und Sonne

Donnerstag: 3 Grad, erneut Wolken und Sonne

Doch nun zur wichtigsten Frage: Wir wird’s an Heiligabend? Diplom-Meteorolge Dominik Jung schaut auf die Wetterkarte für den Morgen des 24. Dezember. „Und siehe da: Kalte Luftmassen hätten weite Teile von Deutschland geflutet“, stellt er fest. Und dann ist da auch noch ein Tief abgebildet. Jung: „Dieses Tief würde uns an Heiligabend Schneeschauer in einigen Landesteilen bringen. Also das Thema weiße Weihnachten ist noch lange nicht vom Tisch!“

Doch jetzt, so der Experte, sei erst einmal massives Tauwetter angesagt – verbunden mit Hochwasser! Voraussichtlich müsse wegen der Schneeschmelze und des Dauerregens in Süddeutschland der Rhein für die Schifffahrt gesperrt werden. Und es sei damit zu rechnen, dass die Welle auch bis nach NRW hineinschwappt. Das Tauwetter in den Höhenlagen von NRW könne ebenfalls zu einem Anschwellen der Flüsse führen.

Doch zum Ende der kommenden Woche hin werde es in NRW wieder deutlich kühler. Und wie schon erwähnt: In Richtung Heiligabend weist die Prognose auf sinkende Temperaturen und Niederschlag hin – eine Kombination, die zu Schnee führen könnte. Aber Dominik Jung warnt: „Das ist alles nur ein grober erster Trend, da muss man noch sehr vorsichtig sein.“