Beim Wetter in NRW droht Alarmstufe Rot – „Könnte so manches Weihnachtsfest versauen“

Als es Ende November in einigen Teilen von Deutschland bereits geschneit hat, wuchs die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht. Auch in NRW rechnete man sich keine schlechten Chancen aus. Doch nun droht eine ganz andere Wetter-Lage auf uns zuzukommen.

Denn Diplom-Meteorologe Dominik Jung sieht für das Wetter in NRW in Richtung Weihnachten sogar schon rot. Seine Prognose lässt nichts Gutes erahnen.

Wetter in NRW: Aus der Traum von weißer Weihnacht!

Manch einer kann sich in NRW nicht einmal mehr daran erinnern, dass es an Weihnachten bei ihm zuhause geschneit hat. Dieses Jahr waren die Prognosen endlich wieder vielversprechend, doch kurz vor den Feiertagen scheint der Traum von zahlreichen Winter-Fans geplatzt zu sein.

So lautet zumindest die Prognose von Dominik Jung. Auf seinem Youtube-Kanal von „wetter.net“ schaut sich der Meteorologe mehrere Wetter-Modelle an und sie sprechen leider alle die gleiche Sprache. „Ich muss leider sagen: Bis Monatsende sieht es wenig nach Winterwetter aus“, so das bittere Ergebnis.

Sturm und Regen statt Schnee

Anstatt meterhoher Schnee droht ein anderes Wetter-Extrem. „Alarmstufe Rot: Etliche Wettergefahren bedrohen Weihnachten: Sturm, Orkan, Hochwasser, Schnee!“, heißt es auf dem Youtube-Kanal. „Da gibt es viel zu tun für die Einsatzkräfte und das könnte so manches Weihnachtsfest ganz schön versauen“, so Dominik Jung.

Richtung Nordrhein-Westfalen soll laut dem deutschen Wettermodell bis kurz vor Weihnachten noch mal richtig viel Regen runterkommen. Von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter ist die Rede. Bei diesen Aussichten ziehen wir uns doch lieber ins Haus zurück und machen es uns mit der Familie unter dem Weihnachtsbaum gemütlich.