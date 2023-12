Wetter in NRW: Fällt Weihnachten ins Wasser? Experte: „Da setzt die große Spülung ein“

Bei all dem Schnee in den vergangenen Tagen wird beim ein oder anderen die Hoffnung aufgekommen sein, endlich mal wieder weiße Weihnachten wie im Bilderbuch erleben zu können. Doch spielt das Wetter in NRW da mit?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung blickt bei „wetter.net“ auf die Wetterdaten für die kommenden Wochen – und bricht damit vielen Weihnachtsfans das Herz.

Wetter in NRW: Tauwetter im Anmarsch

Denn eine große Wärmewelle rollt in den kommenden Tagen auf uns zu. 13 bis 14 Grad sind bei uns im Westen drin, das sind ja schon fast wieder frühlingshafte Temperaturen. Doch wenn es nach der Kältephase wärmer wird, bedeutet das eben auch vor allem eins: Tauwetter! Es wird also sehr, sehr nass.

So wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen:

Freitag, 8. Dezember ~ bis zu 5 Grad, bewölkt

Samstag, 9. Dezember ~ bis zu 10 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Sonntag, 10. Dezember ~ bis zu 10 Grad, bewölkt

Montag, 11. Dezember ~ bis zu 12 Grad, Sonne-Wolken-Regen-Mix

Dienstag, 12. Dezember ~ bis zu 11 Grad, Sonne-Wolken-Regen-Mix

Mittwoch, 13. Dezember ~ bis zu 7 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Ein Blick auf die Regensummen bis zum 23. Dezember macht das mehr als deutlich. Vom Süden bis in Teile des Westens ist sogar mit Hochwasser-Gefahr zu rechnen. Denn der Schnee, der die letzten Tage noch am Boden lag, wird bis dahin komplett verschwunden sein – und das ganze Wasser muss ja irgendwo hin.

Nur ab einer Höhe von 1.000 Metern bleibt der Schnee noch liegen – „aber darunter, da setzt wirklich die ganz, ganz, ganz große Spülung ein“, so Dominik Jung.

Heißt das also, wir müssen uns wieder auf ein milderes Weihnachtsfest einstellen? Nur nicht so voreilig – denn am 23. Dezember kommt von Osten tatsächlich eine Kaltfront herangerauscht. Aber: „Ob da Schnee herausfallen würde, ist aber noch sehr fraglich“, so Jung.