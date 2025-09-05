Wetter-Warnung in NRW – HIER kracht es jetzt gewaltig

Es hatte sich angedeutet. Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Teile von NRW eine amtliche Wetter-Warnung herausgegeben. Die DWD-Meteorologen warnen vor starkem Gewitter mit Starkregen bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

Dazu wehen bei Gewittern Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Nach DWD-Angaben ist mit Blitzschlägen, umherfliegenden leichten Gegenständen und vereinzelten, raschen Überflutungen von Straßen und Unterführungen sowie Aquaplaning zu rechnen. Autofahrer sollten im Straßenverkehr deshalb besonders aufpassen

Wetter-Warnung in NRW: HIER kracht es

Die Wetter-Warnung gilt am Freitagnachmittag in mehreren Teilen von NRW. Dazu zählen unter anderem:

Dortmund

Herne

Recklinghausen

Hamm

Unna

Düsseldorf

Wuppertal

Solingen

Hagen

Lüdenscheid

Meschede

Remscheid

Steinfurt

Rheine

Gütersloh

Warendorf

Münster

Der DWD rät unter anderem dazu, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden, sein Verhalten im Straßenverkehr anzupassen sowie überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) zu meiden.

So wird das Wetter in NRW

So ungemütlich das Wetter am Freitagnachmittag in NRW wird, so erfreulich ist die Entwicklung Richtung Wochenende. Denn ab Samstag ist das wechselhafte Wetter vorerst vorbei. Laut den DWD-Meteorologen können wir uns auf einen sonnigen und trockenen Samstag bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad freuen. Der Aufwärtstrend hält an. Am Sonntag sollen es in der Spitze sogar 28 Grad in NRW werden.

In der Nacht zu Montag zieht es sich dann allerdings wieder zu. Im Laufe der Nacht regnet es sich dann wieder ein. Auch einzelne Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen. Die neue Woche startet dann erneut wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Dabei bleibt es allerdings angenehm warm mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad.