Wärmewelle in NRW – Wetter-Experte rudert zurück: „Rohrkrepierer“

Kälteschock oder doch Wärmewelle? Die Prognosen haben zuletzt vorausgesagt, dass es Mitte November einen kleinen Kälteeinbruch geben sollte. Doch nun sieht es schon wieder ganz anders aus. Diplom-Meteorologe Dominik Jung muss deshalb auch für das Wetter in NRW zurückrudern.

Statt der Kältephase befindet sich NRW aktuell in einer Wärmephase und die nächste Wärmewelle steht schon vor der Tür.

Wetter in NRW unnormal warm

Der Kälteschock wird ganz klar zum „Rohrkrepierer“, stellt Dominik Jung von „wetter.net“ klar. Mehr als ein „Streifschuss“ sei da nicht zu sehen auf der Wetter-Karte. Denn die zuvor aufgezeigte Höhenkaltluft hat sich beinahe komplett zerschossen und wird höchstens den Norden des Landes treffen. Und Schnee gibt es da bestimmt auch nicht.

Auch aktuell: Wetter in NRW durchbricht Schallmauer – Experte staunt Bauklötze: „Extremst“

Der neueste Lauf vom Europäischen Wettermodell (ECMWF) zeigt sogar schon wieder Höhenwärme. Wirklich kalt dürfte es damit zur Monatsmitte nicht werden. Wohl eher „normal“ für einen November. Denn die aktuellen Temperaturen sind es definitiv nicht.

Wetter in NRW wird wieder herbstlich

Der Mittwoch verläuft ungewöhnlich warm. Bis zu 19 Grad und Sonne! Herbst ist anders. Auch am Donnerstag und Freitag stehen noch bis zu 16 Grad im Raum. Doch von Osten her wird es bereits kälter. Am Wochenende sind dann nur noch 13 Grad zu erwarten.

Mehr Nachrichten, die dich interessieren könnten, haben wir hier für dich zusammengestellt:

Und die neue Woche startet ähnlich kühl, mit mehr Wolken und auch Regen. 11 Grad am Dienstag, 12 am Mittwoch und 13 am Donnerstag. Und am Freitag sinken die Temperaturen erstmals unter die zehn Grad. Es wird also kühler, aber von Frost oder Schnee kann da noch gar nicht die Rede sein. Allgemein rechnet Dominik Jung sowieso mit wenig Niederschlag.