Wetter in NRW durchbricht Schallmauer – Experte staunt Bauklötze: „Extremst“

Das November-Wetter ist eigentlich für eine graue Suppe am Himmel und nasskalte Stunden bekannt. Beim Blick in den Himmel reiben sich viele Menschen in NRW deshalb Anfang des Monats die Augen.

Denn das Wetter meint es im November gut mit Sonnenanbetern. Es scheint fast so, als wolle sich Petrus für den ausgebliebenen goldenen Oktober revanchieren. Der Temperaturanstieg im Laufe der ersten November-Woche hat sich gewaschen.

Wetter in NRW durchbricht Schallmauer

„Dass der November entspannt werden könnte, hat sich bereits seit Wochen angedeutet. Und jetzt sieht man auch: Es könnte extremst entspannt werden“, erklärt Dominik Jung beim Blick auf die Wetter-Aussichten für NRW. Dabei bezieht sich der Wetter-Experte auf die Regenprognosen der nächsten Zeit: „In den nächsten 14 Tagen muss man den Niederschlag schon mit der Lupe suchen.“

Und die für November untypische Trockenheit geht mit einem ebenso ungewöhnlichen Temperaturanstieg einher. Nachdem wir es zuletzt schon mit ein paar frostigen Nächten zu tun hatten, steigen die Temperaturen im Verlauf der Woche in ungewohnte Dimensionen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll am Donnerstag (6. November) in Teilen des Landes sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden!

Temperaturabsturz in Aussicht?

Zwar sollen die Werte Richtung Wochenende wieder leicht absinken. Dennoch soll es bis zum 11. November nicht nur trocken, sondern auch vergleichsweise warm bleiben. Doch wie lange bleibt das noch so?

Laut Dominik Jung („wetter.net„) könnte sich ein „fetter Kältebatzen“ ab dem 13. Dezember Richtung NRW schieben. Die kalten Luftmassen aus nordöstlicher Richtung könnten uns pünktlich zum Beginn vieler Weihnachtsmärkte in NRW mal wieder frösteln lassen. Ob diese Prognose tatsächlich eintrifft, werden die Entwicklungen der nächsten Tage zeigen. Bis dahin heißt es: Raus aus der Stube und die Sonne genießen.