Wetter in NRW: Irre Wende im Anmarsch – „Man mag es kaum glauben“

Der große Wetter-Umschwung ist da. Am Donnerstag (21. September) sind wir in NRW mal so richtig nass geworden. Während im Osten der Republik noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt wurde, hat es bei uns im Westen geschüttet wie aus Kübeln. NRW-Spitzenreiter Coesfeld kam nach Angaben von Dominik Jung auf satte 26,5 Liter Regen pro Quadratmeter.

Nach den Gewittern und Regenfällen dieser Woche ist es vorerst vorbei mit der spätsommerlichen Herrlichkeit. So schafft es das Thermometer am Freitag nicht einmal mehr über die 20-Grad-Marke. Am Wochenende wird es dann stellenweise richtig kalt. Doch die nächste Wetter-Wende bahnt sich schon wieder an.

Auch interessant: Wetter in NRW: Experte fällt vom Glauben ab – „Meine Güte“

Wetter in NRW: Damit hat niemand gerechnet

Bislang hat uns der September in NRW mächtig verwöhnt. Doch seit Donnerstag wissen wir, was der Herbst zu bieten hat. Nach heftigen Regenfällen durfte am Freitagmorgen die Übergangsjacke auf dem Weg zur Arbeit nicht fehlen. Und die Temperaturen gehen weiter in den Keller. Am Samstag schaffen es die Werte nirgendwo in NRW über 20 Grad. In der Nacht sind die Temperaturen sogar einstellig – im Bergland stellenweise nur bei 4 Grad!

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 14 bis 19 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Sonntag: 20 bis 22 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Montag: 22 bis 24 Grad, nachts 11 bis 7 Grad

Doch wer gedacht hätte, dass jetzt ein für alle Mal Schluss ist mit dem Spätsommer, sieht sich schon wieder schief gewickelt. Denn offenbar startet die Sonne auch Ende September den nächsten Großangriff. So steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu Beginn der nächsten Woche landesweit wieder locker über die 20-Grad-Marke – und das ist noch nicht alles.

Irre Wetter-Aussichten in NRW

Bis Mitte der nächsten Woche soll es Tag für Tag immer wärmer werden. Dominik Jung verschlägt es bei den ersten Prognosen für das kommende Wochenende beinahe die Sprache: „Man mag es kaum glauben“, entfährt es den Wetter-Experten („wetter.net“) angesichts von möglichen 30 Grad, die am Sonntag (1. Oktober) geknackt werden könnten.

Ob nach dem historisch warmen September aber nun wirklich ein goldener Oktober folgt, ist noch unsicher. Für eine genaue Vorhersage ist es aktuell noch zu früh, betont der Meteorologe.