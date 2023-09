Wetter in NRW: Experte rudert zurück – „Krass“

Es bleibt dabei. Das Wetter in NRW knackt im September dieses Jahres alle Rekorde (mehr hier). Am frühen Donnerstagmorgen (28. September) war es mal wieder nirgendwo in Deutschland wärmer als im NRW. Wer zur Frühschicht aus dem Haus ging, konnte direkt seine Jacke abstreifen. Denn es herrschte schon gegen 3 Uhr morgens beinahe T-Shirt-Wetter.

Für Oktober zeichnete Wetter-Experte Dominik Jung zuletzt ein düsteres Bild. Doch jetzt sieht die Lage plötzlich ganz anders aus.

Wetter in NRW: „Krasser Kaltlufteinbruch“?

Morgens, drei Uhr Ende September in Essen. Das Thermometer zeigt satte 18,8 Grad. Auch in Werl und Bochum sind es bereits über 18 Grad. Im Verlauf des Tages werden es dann erneut bis zu 25 Grad. Der Spätsommer in NRW, er will einfach nicht aufhören.

Doch die Aussichten für den Monatswechsel waren bislang eher trüb. So sollten die Temperaturen im Oktober kräftig purzeln. Dominik Jung machte in den Prognosen sogar einen möglichen „krassen Kaltlufteinbruch“ ab dem 7. Oktober aus. Mit Werten deutlich unterhalb des Gefrierpunkts oberhalb von 1.500 Metern. Doch in den neuesten Prognosen sei nichts mehr geblieben von dem Temperatursturz. „Eher das Gegenteil“, so Dominik Jung.

Wettervorhersage in NRW – Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 20 bis 24 Grad, nachts 14 bis 9 Grad

Samstag: 18 bis 22 Grad, nachts 12 bis 9 Grad

Sonntag: 19 bis 23 Grad, nachts 15 bis 11 Grad

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Aussichten

Zwar sind sich die Meteorologen einig, dass uns am Wochenende eine kleine Abkühlung bevorsteht. So sagt etwa der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag nur noch Werte zwischen 18 und 22 Grad voraus und geht genau wie Wetter-Experte Dominik Jung „wetter.net“ von einem weiteren Temperaturabfall ab dem 3. Oktober aus.

Doch danach soll es wieder deutlich bergauf gehen. Statt mieser Herbst-Brise könnten uns also schon bald goldene Oktober-Tage blühen. Im Westen seien laut Dominik Jung nach aktuellen Prognosen ab dem 7. Oktober sogar Werte bis zu 26 Grad drin.