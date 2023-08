Wetter in NRW: Experten haut es vom Hocker – „Wow“

Das Wetter in NRW hat sich innerhalb weniger Tage komplett gewandelt. Statt schwüler Hitze müssen wir uns Anfang der Woche mit beinahe herbstlichen Temperaturen auseinandersetzen. Ohne Jacke geht auf dem Weg zur Arbeit momentan wenig.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es erst einmal recht kühl. Trotzdem musst du dich auf unangenehme Ereignisse einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vorsorglich die Gefahrenstufe erhöht.

+++ Zoo in NRW: Ungewöhnliche Tiere VOR Eingang gesichtet – „Beschämend“ +++

Wetter-Wende wartet auf NRW

„Wow“ entfährt es Dominik Jung beim Blick auf das anstehende Wochenende. „Da kommt am Samstag [2. September] noch einmal der Sommer zurück“, jubelt der ausgewiesene Sonnen-Freund. In Teilen Deutschlands kratzten die Temperaturen dann sogar schon wieder an der 30-Grad-Marke.

Ein ganz schönes Hin-und-Her, angesichts der aktuellen Lage, auch wenn es in NRW wohl „nur“ zu Höchstwerten von bis zu 26 Grad kommen soll. Im Vergleich zu den maximal 12 Grad, die am Dienstag (29. August) in Hochlagen erreicht werden konnten, ist das allerdings eine kräftige Wende. Selbst Richtung Rhein schaffte es das Thermometer zu Beginn der Woche nur mit allergrößter Mühe an die 20-Grad-Marke heran.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 19 bis 22 Grad, nachts 11 bis 9 Grad

Donnerstag: 17 bis 20 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Freitag: 19 bis 23 Grad, nachts 15 bis 10 Grad

Wetterdienst warnt vor Gewitter

Die niedrigen Temperaturen sind das eine. Nachdem es bereits in der vergangenen Woche in NRW gekracht hatte, müssen wir uns laut den DWD-Meteorologen am Mittwoch erneut auf Schauer und sogar einzelne Gewitter mit Starkregen einstellen. Die sollen erst in der Nacht zu Donnerstag wieder abziehen, bevor am Freitag die nächsten Schauer auf uns warten.

Mehr Themen:

Das Wochenende soll dann den ersten Prognosen von Dominik Jung („wetter.net“) zufolge überwiegend trocken und sommerlich werden. Wer die Chance hat, sollte Samstag und Sonntag unbedingt noch einmal für einen gepflegten Wochenend-Ausflug nutzen. Wer weiß, ob der Spät-Sommer in NRW noch einmal zurückkommt.