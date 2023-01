Wetter in NRW: Experten haut es vom Hocker – „Selten zuvor gesehen“

Das Wetter in NRW spielt weiterhin komplett verrückt. Von Frost und Schnee ist seit Beginn des meteorologischen Winters nicht wirklich etwas zu sehen. Stattdessen liegen die Temperaturen seit mehr als einer Woche tagsüber dauerhaft im zweistelligen Bereich.

Abgesehen von einem kleinen Temperaturabfall nach dem Wochenende wird sich daran nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) so bald auch nichts ändern. Auch bei den Aussichten für die nächsten Monate klappt Wetter-Experten die Kinnlade herunter.

Wetter in NRW: „Selten zuvor gesehen“

So sind sich die Experten einig, dass der Januar in ganz Deutschland deutlich wärmer wird als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. „Ich muss gestehen: So viel rot habe ich bei einer Prognose vom Europäischen Wettermodell selten zuvor gesehen“, erklärt Dominik Jung bei Ansicht einer Wetter-Karte für „wetter.net“. Die amerikanischen Prognosen würden häufiger derart hohe Temperaturen voraussagen. Nun seien selbst die Europäer bei ihrer Prognose „ziemlich forsch“.

So soll es im Januar flächendeckend in Deutschland im Vergleich zum Klimamittel zwei Grad wärmer werden. Südlich und westlich von NRW könne es sogar bis zu zwei Grad wärmer als gewöhnlich werden. Ähnliches gilt für den Februar. Auch hier prognostizieren europäische Wetter-Experten milde Temperaturen. Fast überall in Deutschland sollen die Werte um die zwei Grad höher liegen als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Im März soll die Abweichung lediglich bei 0,5 bis 1 Grad liegen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 10 bis 12 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Montag: 7 bis 10 Grad, nachts Abkühlung auf 4 bis 1 Grad

Dienstag: 6 bis 9 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Mildes Wetter in NRW mit üblen Folgen

Keine schönen Aussichten für den ausgewiesenen Winter-Freund Dominik Jung. Doch der Meteorologe kann der Entwicklung auch etwas Positives abgewinnen: „Da kann man schön Heizkosten sparen.“

Doch die milden Temperaturen haben nun auch ganz andere Folgen. So müssen Allergiker sich auf das Schlimmste einstellen. Denn jetzt schon seien die ersten Hasel-Pollen in NRW unterwegs. „Wenn es hier und da ein bisschen schnupft oder niest, dann muss es nicht gleich eine Erkältung sein“, so Dominik Jung bei „wetter.net“. Zusammengefasst müssen wir uns in NRW in den nächsten Tagen bei vergleichsweise milden Temperaturen weiterhin auf reichlich Regen mit zum Teil stürmischen Böen einstellen.