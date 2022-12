Wetter in NRW: SIE müssen jetzt ganz stark sein – „Mein lieber Mann“

Die Wetter-Wende in NRW hat vor den Weihnachtstagen bereits für lange Gesichter gesorgt. Nach dem Dauerfrost Mitte Dezember ist es endgültig vorbei mit der Hoffnung auf Weiße Weihnachten. Stattdessen müssen wir uns nun mit milden Temperaturen und Dauerregen herumschlagen.

Dazu gesellt sich noch eine weitere Wetter-Entwicklung, die auch zum Jahreswechsel für große Enttäuschung sorgen könnte. „Ein Sturmtief nach dem nächsten jagt über uns hinweg“, kündigt Meteorologe Dominik Jung bei „wetter.net“ an. Und das könnte das Silvester-Fest gehörig ins Wasser fallen lassen.

Wetter in NRW: Bittere Aussichten

Schon in den Tagen vor Heiligabend sind die Wetter-Aussichten in NRW mehr als bescheiden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt bei Freitagabend (23. Dezember) immer wieder kräftige Regenfälle an. Nach dem Dauerregen am Donnerstagmorgen sollen bis Freitag noch bis zu 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Freitag: 8 bis 12 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 4 Grad

Samstag (Heiligabend): 8 bis 12 Grad, nachts 7 bis 5 Grad

Sonntag: 8 bis 11 Grad, nachts Werte zwischen 8 und 4 Grad

Bis Neujahr erwarten Wetterdienste nach Angaben von Dominik Jung in NRW 100 bis 150 Liter Regenmassen pro Quadratmeter. Die Flusspegel werden daher in den nächsten Tagen mächtig steigen. Dazu braut sich etwas zusammen, das Silvester-Fans reichlich Sorgen bereiten wird.

Silvester-Wetter in NRW: „Mein lieber Mann“

„Mein lieber Mann“, entfährt es Wetter-Experten Dominik Jung bei „wetter.net“ beim Anblick der ersten Prognosen für den Jahreswechsel. So könnten uns zu Silvester sogar orkanartige Böen drohen. Neben milder Luft und hohem Sturmpotenzial müssen wir bei der vorherrschenden Westwetterlage auch mit Starkregen rechnen.

Die Wetter-Aussichten werden Silvester-Fans gar nicht gerne hören werden. Denn extremer Wind und Regen könnten den Feiernden beim Böllern einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen.