Wetter in NRW: Irre Aussichten – „Wirklich extrem krass“

Das Wetter hat sich zuletzt in NRW von seiner besten Seite gezeigt. Auch zu Beginn dieser Woche steigt das Thermometer in NRW wieder auf bis zu 20 Grad. Danach fallen die Temperaturen zeitweise wieder.

Doch aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass es zum Wochenende noch einmal extremes Wetter für diese Jahreszeit geben kann. Der goldene Oktober ist also noch lange nicht vorbei. Eine Entwicklung, die in dieser Zeit unser Portemonnaie schont.

Wetter in NRW: Das sind die Aussichten

Denn angesichts der hohen Temperaturen kannst du die Heizung zumindest tagsüber getrost ausschalten. Grund für das milde Herbstwetter ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Hochdruckgebiet, das uns am Montagmorgen reichlich Sonne beschert hat. Zum späten Nachmittag hin zog es sich dann aber vielerorts zu. Das sorgte auch für vereinzelten Regen.

In den nächsten Tagen soll es dann allerdings wieder trocken bleiben. Erst in der Nacht zu Freitag ist den DWD-Experten zufolge mit Regen zu rechnen. Zum Wochenende zeichnet sich dann eine unübliche Entwicklung ab.

Wetter in NRW: „Wirklich extrem krass“

„Die Höchstwerte für den kommenden Sonntag sind wirklich extrem krass“, kündigt Wetter-Experte Dominik Jung an. Der Meteorologe spricht bei „Wetter.net“ von bis zu 26 Grad, die in Deutschland erreicht werden können. Für NRW prognostiziert der DWD ebenfalls Werte deutlich über 20 Grad. „Das sind Sommerwerte, die wir im Juni messen“, so Jung.

Mehr zum Thema: Wetter in NRW: Irre Wende – dahinter steckt ausgerechnet dieses Phänomen

Dabei soll es den Wetter-Prognosen zufolge immer wieder regnen. „Das Wetter ist wirklich perfekt um Energie zu sparen“, so Dominik Jung. So sollen die Temperaturen in der Nacht von Sonntag auf Montag weitestgehend zweistellig bleiben.

Das sind die Temperaturen zu Beginn der Woche:

Montag: 17 bis 20 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Dienstag: 14 bis 17 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Mittwoch: 14 bis 17 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Donnerstag: 14 bis 17 Grad, nachts 10 bis 6 Grad

„Das ist ein Monat zum Energiesparen. Doch nicht nur das, auch der November soll mindestens 2 Grad wärmer als das Klimamittel ausfallen. Da kann man richtig Geld sparen. Es muss deutlich weniger geheizt werden. Und auch der Winter soll deutlich zu warm ausfallen“ erklärt Wetterexperte Jung bei „wetter.net“.

Das Wetter in NRW zeigt sich im Oktober von seiner goldenen Seite. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Weitere Wetter-Aussichten: Letzte Chance auf Sonne – in wenigen Tagen ist alles wieder vorbei

Bis zum Wochenende drohen allerdings noch ein paar kalte Nächte. Im Bergland fallen die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch sogar unter den Gefrierpunkt. Hier musst du Gebietsweise mit -1 Grad rechnen.