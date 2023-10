Wetter in NRW kassiert fette Herbst-Klatsche! Experte schlottern die Knie – „Kein Ende“

Wer sich auf einen goldenen Herbst gefreut hatte, den müssen wir jetzt leider bitterlich enttäuschen. Denn das ist beim Wetter in NRW erst mal nicht in Sicht. Im Gegenteil. Jetzt rollt eine heftige Sturmfront auf uns zu!

Nass und wechselhaft, so zeigt sich das Wetter in NRW bereits am Freitagmorgen (27. Oktober). Doch darf man Meteorologe Dominik Jung glauben, dann ist das noch lange nicht alles.

Wetter in NRW mit heftiger Herbst-Klatsche!

„Nass, nass, nass, windig, windig, windig“ – das sind seine die Aussichten für die nächsten Tage. Das wechselhafte Wetter in NRW nimmt also erst mal „kein Ende“, darf man den aktuellen Prognosen glauben. Nein, es soll sogar noch schlimmer werden, weiß der wetter.net-Experte. Denn ab nächsten Donnerstag (2. November) sollen dann schwere Stürme drohen. Sogar die Orkangefahr soll bis dahin weiter im Westen wachsen.

Doch zurück zu den Wetter-Aussichten der nächsten Tage. Nach einem wechselhaften Freitag, der uns maximal 14 Grad beschert, soll auch das Wochenende keine Wetteränderungen bringen. Am Samstag (28. Oktober) bleibt es in NRW überwiegend bewölkt und regnerisch. Mit 13 bis 16 Grad wird es immerhin ein wenig wärmer, als die letzten Tage. Gleiches gilt am Sonntag (29. Oktober).

So geht’s im Westen weiter

Auch die neue Woche soll den ungemütlichen Wetter-Trend der vergangenen Tage fortsetzen. Sie wird voraussichtlich nass und kühl starten. Dafür sorgen trotz Temperaturen von bis zu 16 Grad zum teil heftige Windböen. Auch am Dienstag (31. Oktober) soll es dann durchwachsen bleiben.

Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag (27. Oktober): Zwischen 11 und 14 Grad

Samstag (28. Oktober): Maximal 16 Grad

Sonntag (29. Oktober): Zwischen 14 und 17 Grad

Montag (30. Oktober): Zwischen 13 und 16 Grad

Bis Donnerstag drohen dann nach aktuellen Prognosen heftige Sturmböen. Ob es wirklich so ungemütlich wird, werden die Berechnungen für das Wetter in NRW in den nächsten Tagen zeigen. Doch wenn man auch der Vorausschau in die fernere Zukunft glauben mag, ist ein Goldener Herbst bis Mitte November erst mal nicht in Sicht. Und auch die Chancen auf einen verfrühten Wintereinbruch gehen derzeit gen Null.