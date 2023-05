Wetter in NRW: Experte mit Unwetter- Warnung – „Kann heftig werden“

Hach, was war das schön! An das Sommer-Wetter in NRW könnte sich wohl so manch‘ einer gewöhnen. Doch glaubt man Wetter-Experte Dominik Jung, müssen Sonnenanbeter schon ab Montag (22. Mai) besonders aufpassen.

Wetter in NRW: Gewitter-Tief im Anmarsch

Es war angekündigt und das Wetter in NRW hielt Wort: Am vergangenen Wochenende wurde es warm hierzulande, mit Regen nur am Sonntagabend kamen Sonnenliebhaber voll auf ihre Kosten – und das sogar ganz Deutschland. In anderen Teilen des Landes kletterte das Thermometer auf 28 und 29 Grad und sorgte damit für den bisher wärmsten Tag des Jahres.

Auch am Montag hält das warme Wetter in NRW noch an – allerdings ist es dabei auch ziemlich schwül und wolkig. Die Wetterlage deutet damit an, was uns am Montagabend noch erwartet: Nämlich ein kräftiger Umschwung!

Laut Dominik Jung von „Wetter.net“ zieht ein Gewitter-Tief im Laufe des Tages über den Westen hinweg. „Es drohen einzelne, doch sehr heftige Schauer und Gewitter“, prognostiziert der Meteorologe. Die Unwetter-Lage im Westen kann dabei auch Sturmböen und Hagel mitbringen, deshalb „sollte man hier besonders gut aufpassen“, warnt Jung.

Wetter in NRW: „Es kann heftig werden“

Zwar räumt der Wetter-Experte auch ein, dass es wie bei jeder Prognose nicht jeden treffen muss, aber: „Da, wo die Gewitter zuschlagen, kann es heftig werden.“

Anschließend kühlt sich das Wetter in NRW deutlich ab, die Temperaturen liegen am Dienstag (23. Mai) nur noch zwischen 14 und 16 Grad. „Da können wir durchlüften“, so die positive Interpretation von Dominik Jung. Richtung Pfingsten wird es aber immerhin wieder freundlicher mit „immer wieder viel Sonnenschein“.

Mehr Nachrichten aus der Region:

Zum neuen Monat hin lässt die Prognose bis zum 7. Juni die Herzen der Sommerfans höher schlagen. Das Wetter in NRW wird immer wärmer – bereits zum Monatswechsel kann es zum ersten Ausreißer über 30 Grad werden, dazu kaum Niederschlag, so die Prognose des Wetter-Experten.