Wetter in NRW: Nächste Schnee-Peitsche im Anmarsch? „Absolut gestört“

Das Wetter in NRW hat uns im Januar auf eine mächtige Achterbahn geschickt. Auf Dauerregen und Hochwasser folgte die Frostpeitsche mit reichlich Schnee. Mittlerweile liegen die Temperaturen wieder deutlich über dem Gefrierpunkt.

Doch wie lange hält das milde Wetter in NRW noch an? Kommt es im Februar zur nächsten Wende?

Wetter in NRW: Nächste Wende im Anmarsch?

Noch am Mittwoch (24. Januar) fegte uns ein ordentlicher Wind um die Ohren. Tags darauf hat sich die Lage in NRW beruhigt. Danach präsentiert sich das Wetter über das Wochenende recht stabil. Kleiner Ausreißer ist der Samstag, an dem die Temperaturen im Vergleich leicht abfallen.

In der Nacht auf Sonntag droht dann sogar wieder Frost im überwiegenden Teil des Landes – ein Vorbote des nächsten Wintereinbruchs?

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 9 bis 12 Grad, nachts 2 bis 0 Grad

Samstag: 5 bis 8 Grad, nachts 1 bis -3 Grad

Sonntag: 8 bis 11 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Wettervorhersage „absolut gestört“

Darauf deutet nach Angaben der Wetter-Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ aktuell wenig hin. Ihren Analysen zufolge dehnt sich ein Polarwirbel Richtung Skandinavien aus, wodurch ungewöhnlich warme Luftmassen Richtung Norden ziehen. Das sorgt auch bei uns in NRW bis Februar-Beginn für milde Temperaturen. Doch danach beginnt die Ungewissheit. Nach Ansicht der Experten könnte sich das Winter-Wetter erst wieder durchsetzen, sollte sich der Polarwirbel auflösen. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von einer „absolut gestörten Zirkulation“.

Doch das wäre nur ein Baustein, durch den Schnee und Eis wieder Einzug in NRW erhalten könnten. Wenn alles passt, sorgen die Werte ab dem 3. Februar vielleicht wieder für nasskalte Temperaturen in NRW. Doch diese Winter-Prognose ist nach Angaben der Experten eher der Ausreißer unter den Berechnungen. Das klare Urteil: „Betrachtet man die Wettervorhersage des amerikanischen Vorhersagemodells, so ist auch bis zum 9. Februar nicht mit einem neuerlichen Durchbruch des Winters zu rechnen.“