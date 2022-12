Wetter in NRW: Experten haut es vom Hocker – „Wer hätte das gedacht?“

Das Wetter in NRW lässt uns aktuell mächtig frösteln. In den nächsten Tagen drohen die Temperaturen weiter in den Keller zu gehen. Und der Trend hält an.

Wetter-Experte Dominik Jung spricht bei „wetter.net“ von einer wahren Eiszeit, die uns in NRW bevorsteht. Meteorologen mussten ihre Prognosen für Dezember schon komplett über den Haufen werfen. Eine Entwicklung, die uns zur Unzeit trifft.

Wetter in NRW: „Wer hätte das gedacht?“

„Wer hätte das gedacht, dass uns ausgerechnet dieser Dezember die große Kälte bringt?“, zeigt sich Dominik Jung überrascht. Denn eigentlich waren sich Wetter-Experten sicher: Nach dem extrem warmen Herbstbeginn sollte auch der Dezember deutlich wärmer werden als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Doch die Realität sieht anders aus.

Mittlerweile laufe es nach Angaben des Meteorologen auf den kältesten Dezember seit 2010 hinaus – „und das mittendrin in der Energiekrise“, erinnert Dominik Jung. Nun lässt der bevorstehende Dauerfrost uns kaum eine andere Wahl als die Heizungen im Dezember auf Hochtouren laufen zu lassen. „Hat sich der ein oder andere sicher anders vorgestellt bei den Energiepreisen“, mutmaßt der Wetter-Experte. Und der Ausblick auf die nächsten Wochen macht wenig Hoffnung.

Das sind die Wetter-Aussichten in NRW

So rauscht das Thermometer nachts am Wochenende in einigen NRW-Regionen bis auf -8 Grad ab. Auch tagsüber sollen es die Werte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kaum mehr über den Gefrierpunkt schaffen. Dabei soll es aber weitgehend trocken bleiben.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: -1 bis 2 Grad, nachts Abkühlung bis -6 Grad

Sonntag: -2 bis 2 Grad, nachts in Hochlagen bis -8 Grad

Montag: -2 bis 1 Grad, nachts bis -8 Grad

Das könnte sich aber ab Mitte nächster Woche ändern. Ersten Prognosen zufolge könnte uns ein Tief aus dem Süden reichlich Niederschlag einbringen. Und die kämen bei den Temperaturen mit großer Wahrscheinlichkeit als Schnee herunter. Dominik Jung spricht bei „wetter.net“ von möglichen Schneehöhen zwischen fünf bis 15 Zentimetern.

Sollte der Trend anhalten, wäre vielleicht nach langer Zeit mal wieder eine weiße Weihnacht in NRW möglich.