Wetter in NRW: Experte kündigt volle Dröhnung an – „Schneebombe“

Das Wetter hat in NRW am Donnerstagmorgen für reichlich Chaos gesorgt. Eisige Temperaturen und Schnee aus westlicher Richtung haben die Straßen teilweise in spiegelglatte Eisflächen verwandelt. Das Ergebnis: Zahlreiche Unfälle und lange Staus auf den Autobahnen im Berufsverkehr.

Doch das war nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Tagen blüht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch in den nächsten Nächten mit Schneefällen. Am Freitag sollen auch tagsüber Schneeschauer durch das Land ziehen. Am Wochenende könnte es dann sogar extrem werden.

Wetter in NRW: „Schneebombe“ im Anmarsch

Er hat lange auf sich warten lassen. Jetzt ist er da. Der Schnee hat am Donnerstag für teilweise chaotische Zustände auf den Straßen in NRW gesorgt (mehr hier). Der DWD warnt auch in den nächsten Tagen vor Gefahr. Zum Einbruch der Dunkelheit bis in die späten Morgenstunden musst du in den nächsten Tagen immer wieder mit glatten Straßen rechnen. „Diese Schneefallgebiete kommen immer wieder in den nächsten Tagen“, kündigt Dominik Jung (wetter.net“) an.

Am Wochenende rolle von Osten dann eine gewaltige Schneefront heran. Unklar ist jedoch, ob die „Schneebombe“ am Wochenende auch bis nach NRW reichen wird. Da scheiden sich noch die Geister der Meteorologen. Sollte die Front bis nach NRW reichen, müssen wir bis in tiefere Lagen mit ordentlich Neuschnee rechnen. Die Rede ist von zehn und in Staulagen sogar bis zu zwanzig Zentimetern.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 1 bis 4 Grad, nachts -1 bis -6 Grad

Samstag: 0 bis 3 Grad, nachts Abkühlung aus bis zu -7 Grad

Sonntag: 0 bis 3 Grad, nachts -1 bis -4 Grad

So ist die Wettervorhersage für NRW

Schon am Samstagabend soll die dicke Schneefront den Osten der Republik erreichen und dann langsam Richtung Westen ziehen. Zwar soll die Wucht des Tiefs mit der Zeit abnehmen. Dennoch müssen wir im Verlauf des Sonntags auch in NRW mit einer ordentlichen Schneepeitsche rechnen. „Auch dort wird es einige Zentimeter Neuschnee geben“, so Dominik Jung.

Ab Samstagabend bis Sonntagabend drohen deshalb auch in NRW verbreitet glatte Straßen, warnt der Meteorologe bei „wetter.net“. Autofahrer sollten also in den nächsten Tagen also besonders vorsichtig sein.