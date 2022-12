Wetter in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick – Experten warnen vor „erheblicher Gefahr“

Autofahrer aufgepasst! Es gibt üble Wetter-Aussichten für NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor erheblichen Gefahren.

Schon am Wochenende gingen die Temperaturen in NRW in den Keller. In der Nacht auf Montag (5. Dezember) wird es nun aber richtig kriminell. Ein Wetterphänomen bereitet den DWD-Experten Sorge.

Wetterdienst warnt vor „erheblicher Gefahr“ in NRW

Schon am Sonntag lässt uns das Wetter bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt in NRW ordentlich schlottern. In der Nacht auf Montag gehen die Temperaturen dann immer weiter in den Keller. Dabei drohen in der Nacht kräftige Niederschläge. Und die sorgen insbesondere im Bergland für eine extreme Gefahr.

So kann es oberhalb von 300 bis 400 Metern zu gefrierendem Regen kommen. Dieses Wetterphänomen kann zu spiegelglatten Straßen führen. Bei immer weiter absinkenden Temperaturen sollte der gefrierende Regen zum Morgen in Schnee übergehen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind bis Montagabend teilweise bis zu zehn Zentimeter Neuschnee drin. Auch in tieferen Lagen könne es nach Berechnungen der DWD-Meteorologen schneien. Schnee und Schneematsch könne streckenweise eine erhebliche Glättegefahr mit sich bringen.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 1 bis 4 Grad – nachts im Bergland bis -2 Grad

Dienstag: 2 bis 6 Grad – nachts Abkühlung bis -3 Grad in hohen Lagen

Mittwoch: 2 bis 6 Grad, nachts im Bergland bis -4 Grad

Das sind die Wetter-Aussichten für NRW

Auch in den darauffolgenden Nächten musst du insbesondere im Bergland immer wieder mit glatten Straßen rechnen. Allerdings sollen die Temperaturen ab Dienstag wieder leicht ansteigen. Deshalb kommt der Niederschlag in den überwiegenden Teilen des Landes als Regen herunter. Glätte ist dann zumeist nur noch in höheren Lagen zu erwarten.

Ab Donnerstag gehen die Temperaturen dann allerdings wieder in den Keller. Richtung Wochenende hin könnte dann in ganz NRW wieder mit Schnee und Glätte zu rechnen sein.