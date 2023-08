Wetter in NRW: Von wegen Sonne satt – bald kracht es gewaltig

Das Wetter macht aktuell vielen Menschen in NRW zu schaffen. Zwar hat der nasskalte Mix der ersten Augustwochen ein Ende gefunden. Doch die Entwicklung der letzten Tage hatte es in sich.

Denn mit den steigenden Temperaturen gingen zuletzt diverse Unwetter einher. So sorgte Starkregen in der vergangenen Woche dafür, dass im Ruhrgebiet zahlreiche Keller und Straßen überflutet wurden (mehr hier). Die Wettervorhersage für diese Woche dürfte daher viele beunruhigen.

Wetter in NRW: Üble Prognose nach Sonnen-Intermezzo

Es sieht aus wie das letzte Aufbäumen des Sommers 2023. Am Wochenende stiegen die Temperaturen nach langer Zeit mal wieder auf Werte um die 30 Grad. Doch die extreme Schwüle setzte vielen insbesondere am Samstag (19. August) mächtig zu. Superstar Apache 207 musste deshalb sogar einen Auftritt auf dem „San Hejmo“-Festival am Airport Weeze unterbrechen (mehr hier).

Auch zu Beginn der neuen Woche müssen wir uns nach Einschätzung von Wetter-Experte Dominik Jung teilweise wieder auf drückendes Wetter einstellen. Immerhin bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vorerst trocken. Doch spätestens am Donnerstag folgt die nächste kalte Dusche – und dann könnte es in NRW wieder mächtig krachen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 26 bis 29 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Mittwoch: 26 bis 30 Grad, nachts Werte zwischen 17 und 14 Grad

Donnerstag: 27 bis 30 Grad, nachts 18 bis 16 Grad

Starkregen- und Gewittergefahr in NRW

So sollen den DWD-Meteorologen zufolge aus Südwesten Schauer über das Land ziehen. Dann müssen wir auch wieder gebietsweise mit Gewittern und Starkregenfällen rechnen, warnen die Wetter-Experten.

Bei der Schauer- und Gewitterneigung soll es dann auch in der Nacht auf Freitag bleiben. Und das ist noch nicht alles. So soll es Richtung Wochenende in NRW nicht nur relativ feucht bleiben. Auch die Temperaturen gehen wieder merklich zurück. Statt Spitzenwerten um die 30 Grad soll es das Thermometer mancherorts nur noch mit Mühe über die 20-Grad-Marke schaffen. Ist damit das Ende des Sommers 2023 besiegelt?