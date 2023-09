Wetter in NRW: Experte von den Socken – „Man mag’s kaum glauben“

Das Wetter in NRW war in den letzten Wochen für die ein oder andere Überraschung gut. Während es in den klassischen Sommermonaten Juli und August recht viel Regen gab, zeigt sich der September über weite Teile von seiner sonnigen Seite. Und auch Wetter-Experte Dominik Jung kann angesichts der Prognose für den restlichen Monat kaum glauben, was das Wetter in NRW bereithält.

Wetter in NRW: Damit hätte wohl niemand gerechnet

Es ist ein langsamer Abschied vom Sommer, den das Wetter in NRW in den letzten Tagen brachte. Es wird kontinuierlich ein wenig kälter, während die Sonne größtenteils aber jeden Tag scheint. Doch wer sich jetzt schon mental auf dicke Socken, warmen Tee und gemütliche Tage in den eigenen vier Wänden einstellt, der sollte vielleicht noch mal umdenken.

„Man mag’s kaum glauben: Der Sommer scheint noch mal in die Verlängerung gehen zu wollen“, erklärt Dominik Jung in seiner Prognose von Montag (18. September) für „Wetter.net“. Spätestens ab dem nächsten Wochenende gebe es „noch mal ein stabiles Hoch“, das in NRW und auch bundesweit für mindestens fünf bis sieben Tage eine „freundliche Wetterphase“ mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad bringt.

Auch wenn der September seinen Sonnenstunden-Soll längst erfüllt hat, dürfen sich Sonnenanbeter über die letzten Tage des Spätherbst-Monats freuen – denn bis zum 4. Oktober ist wenig Niederschlag zu erwarten, kündigt Jung an.

Wetter in NRW: So werden die nächsten Tage

Zwar ist das Wetter in NRW in dieser Woche noch unbeständig, doch die Sonne kann sich auch in den kommenden Tagen immer mal wieder durchsetzen – wie zum Beispiel an diesem Dienstag (19. September) mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad.

Der Mittwoch (20. September) wird dagegen noch freundlicher, bundesweit klettert das Thermometer auf bis zu 27 Grad, in NRW dürfen wir uns immerhin auf Temperaturen um die 25 Grad freuen.

Der Donnerstag (21. September) bringt dann vor allem mittags Schauer und Gewitter über den Westen, bevor es am Freitag zu einem endgültigen kurzen Wettersturz kommt – hier werden in NRW nur noch Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet. Über das Wochenende stabilisiert sich das Wetter hierzulande dann aber, wie Dominik Jung noch einmal betont – dann dürfen wir eine letzte schöne Spätsommer-Woche genießen.