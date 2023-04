Wetter in NRW: Experten fallen bei dieser Prognose die Augen aus – „Meine Güte“

Das Wetter hat uns in NRW vor Ostern reichlich verwöhnt. Nach einem überaus nassen März konnten wir uns endlich wieder über ein paar Sonnentage freuen. Doch Donnerstag (6. April) leitetet bereits die Wende ein. Seitdem präsentiert sich das Wetter wieder deutlich wechselhafter.

Zwar gönnt uns Petrus über die Ostertage in NRW eine Regen-Verschnaufpause. Doch dann soll das Wetter so richtig Fahrt aufnehmen (mehr hier). Und auch die Aussichten auf den überwiegenden Teil des Aprils verheißen nichts Gutes.

Wetter-Wende in NRW: „Geht nochmal rund“

Anfang des Monats hat der April uns noch Hoffnung gemacht. Zwar waren die Temperaturen vergleichsweise niedrig für diese Jahreszeit. Doch die sonnenreichen Stunden weckten bei dem ein oder anderen bereits Frühlingsfühle. Davon müssen wir uns jetzt allerdings erst einmal wieder verabschieden.

Denn ab dem späten Ostermontag (10. April) zieht in NRW wieder Regen auf. „Da geht’s nochmal richtig rund“, sagt Dominik Jung. Ab Dienstag löse nach der Prognose des Wetter-Experten ein Tief das nächste ab. Neben Dienstag müssen wir dann auch am Donnerstag mit einzelnen Graupelschauern und -gewittern rechnen. Zudem bläst uns in der Woche nach Ostern ein mächtiger Wind um die Ohren.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Ostersonntag: 14 bis 17 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Ostermontag: 15 bis 18 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Dienstag: 11 bis 14 Grad, nachts bis zu 4 Grad

Üble Wetter-Aussichten in NRW – „Meine Güte“

Zu allem Überfluss wird es in den nächsten Tagen nicht nur reichlich nass. Auch die Temperaturen gehen wieder in den Keller. Und das scheint nach ersten Prognosen keine Eintagsfliege zu sein. „Man mag es kaum glauben“, sagt Dominik Jung beim Anblick der Wetter-Modelle bis zum 24. April.

Bis dahin soll es mächtig runterkühlen in NRW. Im Durchschnitt berechnen die Modelle Werte um drei bis vier Grad. Und das eine Woche vor dem Wonne-Monat Mai! „Meine Güte, was für eine Wetterlage wäre das denn?“, entfährt es Dominik Jung („wetter.net“) und macht uns auf etwas gefasst: „Der Frühling hat also noch richtig was zu tun.“