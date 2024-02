Wetter in NRW: Wende ausgerechnet an Karneval – „Muss man schon so nennen“

Die Wetter-Lage in NRW hat sich nach dem wilden Jahresbeginn einigermaßen beruhigt. Seit Ende Januar herrschen milde Temperaturen. Es weht ein mäßiger Wind. Und hier und da kommen ein paar Tropfen herunter.

Soweit so undramatisch. Doch kurz vor Beginn des Straßenkarnevals nimmt das Wetter in NRW wieder Fahrt auf – zum Leidwesen der Jecken.

Wetter in NRW: Das müssen Jecken wissen

In den Karnevals-Hochburgen Köln und Düsseldorf schaut man seit Tagen gebannt auf die Wetter-Prognosen für die Karnevals-Woche. Kurz vor Beginn der närrischen Tage ist es in NRW ungewöhnlich warm. „Das ist Wärme, was da kommt. Das muss man schon so nennen“, spricht Dominik Jung beim Blick auf die Wettervorhersage. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden es am Montag (5. Februar) bis zu 14 Grad in NRW!

Eine Entwicklung, mit der die Jecken leben könnten. Wäre da nicht der einsetzende Regen, der ab Mittwoch (7. Februar) auf die Laune drücken könnte. Fällt Karneval also in diesem Jahr ins Wasser? Es ist nicht die einzige Entwicklung, die die Narren mit Sorge betrachten.

Wettervorhersage für NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 9 bis 12 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Montag: 10 bis 14 Grad, nachts 9 bis 7 Grad

Dienstag: 9-12 Grad, nachts 8 bis 4 Grad

Wetter-Wende an Karneval in NRW?

So soll ab Freitag eine Luftmassengrenze über Deutschland liegen. Die Folge: Eisige Temperaturen im Norden und milde Temperaturen im Süden. Wo genau die Luftmassengrenze liegen wird und welche Auswirkungen das für NRW hat, ist nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“) noch nicht absehbar.

Doch es deute einiges darauf hin, dass es sich zwischen Altweiber und Rosenmontag deutlich abkühlen könnte in NRW. Richtung Monatsmitte gebe es „Tendenzen Richtung Winter-Wetter“, so Dominik Jung. Wer sich bei den großen Rosenmontagszügen also nicht warm einpackt, der droht in seinem Kostüm ganz schön zu frösteln.