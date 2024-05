Wetter in NRW: Nächste Breitseite! „Sieht nicht gut aus“

Wonne-Monat Mai? Davon ist in NRW in diesem Jahr wenig zu erkennen. Dafür war das Wetter einfach viel zu wechselhaft. Immer wieder zogen heftige Gewitter durchs Land – mit Stark- oder Dauerregen im Gepäck.

Wer zum Monatswechsel auf die große Wetter-Wende in NRW gehofft hat, wird enttäuscht. „Das sieht zum Sommerstart nicht gut aus“, bringt es Dominik Jung auf den Punkt.

Wetter in NRW: Experte warnt vor Unwetter

„Wir haben auch in dieser Woche wieder häufig eine Gewitter-Lage, eine Unwetter-Lage mit Starkregen-Potenzial“, warnt der Wetter-Experte am Montag (27. Mai). Der Schwerpunkt der Regenfälle bis nächsten Sonntag liege nach Berechnungen des europäischen Wettermodells in NRW und reiche über Niedersachsen bis nach Sachsen-Anhalt. In NRW sollen demnach bis zu 90 Liter Regen herunterkommen.

Mehr Aktuelles aus NRW: Todes-Drama im Rhein! Mann will Ehefrau retten – Kinder müssen alles mitansehen

Nach Angaben des Meteorologen könne es punktuell sogar deutlich nasser werden als in den Wettermodellen vorhergesagt. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Verlauf der Woche örtlich vor starkem Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen. Wer an Fronleichnam (30. Mai) auf Besserung gehofft hat, sieht sich nach aktuellen Prognosen also enttäuscht. Auch hier müssen wir uns auf Schauer und Gewitter einstellen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 18 bis 21 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Mittwoch: 18 bis 21 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Donnerstag: 17 bis 20 Grad, nachts 11 bis 7 Grad

Wetter-Experte erklärt bitteren Trend

Und der Trend bleibt nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“) eindeutig: NRW ist nach Angaben des Experten weiterhin eingeklemmt zwischen einem Hoch im Osten und einem Tief im Westen der Republik. Dazwischen toben immer wieder Gewitter, die wegen fehlender Luftströmungen kaum von Ort und Stelle kommen. Es geht also in NRW erst einmal genauso nass und wechselhaft weiter.

Mehr Themen:

Dabei fallen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes unter die 20-Grad-Marke. Kein Wunder also, dass diesem „Wonne-Monat“ 2024 kaum einer in NRW hinterhertrauern wird…