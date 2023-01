Wetter in NRW: Experte von neuer Entwicklung überrascht – „Schneewalze“

Das Winter-Wetter hat in NRW am Donnerstag (19. Januar) für mächtig Chaos auf den Straßen gesorgt. In der Nacht auf Freitag blieb es in NRW weitgehend trocken. Doch schon im Tagesverlauf taucht die nächste Schneefront auf.

Wetter-Experte Dominik Jung hatte bislang sein Hauptaugenmerk auf eine mächtige Schneefront gerichtet, die am Wochenende auf den Osten Deutschlands zurollt. Doch am Freitag muss der Meteorologe seinen Blick überraschenderweise wieder in den Westen richten.

Wetter in NRW: Überraschende Schnee-Front

Denn ein Tief aus dem Westen bringt erneut Schnee nach NRW. Und das nicht zu knapp. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von bis zu fünf Zentimetern Neuschnee im Westen und Süden des Landes aus. Insbesondere in höheren Lagen im Bereich der Eifel könnten innerhalb weniger Stunden bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen. Die DWD-Experten warnen vor Glätte auf den Straßen – nicht nur wegen des Neuschnees, sondern teilweise auch durch gefrierende Nässe und Reif.

Mit Blick auf die Entwicklung am Freitag spricht Dominik Jung von einer „weißen Überraschung“ in NRW. Der Meteorloge hält auch einige Zentimeter Neuschnee in tiefen Lagen zum Feierabendverkehr nicht ausgeschlossen. Auch er warnt Autofahrer vor Glätte. Am Donnerstag hatte der Schnee in Teilen von NRW für reichlich Chaos auf den Autobahnen gesorgt (mehr hier).

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 0 bis 3 Grad, nachts -2 bis -7 Grad

Sonntag: 0 bis 3 Grad, nachts 1- bis -4 Grad

Montag: 1 bis 3 Grad, nachts -2 bis -5 Grad

Schneewalze auf dem Weg nach NRW?

Wie es am Wochenende weitergeht, darüber sind sich die Wetter-Experten noch uneinig. Dass die mächtige Schneefront aus dem Osten, die Dominik Jung unter der Woche als „Beast from the East“ getauft hatte, auf Deutschland trifft, ist unbestritten. Unklar ist jedoch, ob die „Schneewalze“ bis nach NRW rollt.

Mehr Themen:

Letzte Prognosen des europäischen Wettermodells scheinen darauf hinzudeuten, dass das Tief vor allem den Osten und die Mitte Deutschlands trifft. Aber: „Das Schneetief scheint es zu schaffen bis nach Westdeutschland“, mutmaßt Dominik Jung bei „wetter.net“. Bis Montag seien noch einige Zentimeter Neuschnee in NRW drin „Rodeln ist in den höheren Lagen wahrscheinlich dann problemlos wieder möglich.“