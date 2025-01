Wetter in NRW rutscht ab – Experte muss Prognose ändern

Was ist denn das für ein Wetter in NRW? Zweistellige Werte und das mitten im Januar? Während im Südwesten des Landes Temperaturrekorde für diese Jahreszeit aufgestellt werden (mehr dazu hier >>>), ist es auch in NRW zu Beginn der letzten Januarwoche extrem mild.

Doch es deutet sich schon der nächste Wetter-Wechsel an, und zwar genau im Übergang zum Monat Februar. Und der dürfte sich anders gestalten, als bislang zu vermuten war.

Wetter in NRW rutscht ab

Die Ausläufer der Sturmtiefs vom Atlantik haben reichlich milde Luft aus dem Westen nach NRW geschoben. Dazu fegt uns auch am Dienstag (28. Januar) ein kräftiger Wind um die Ohren. Die Westwetterlage hat nicht nur milde Temperaturen im Gepäck. Im Verlauf der Woche müssen wir uns auch immer wieder mit Regen abfinden.

Und zum Monatswechsel wird es dann noch ungemütlicher in NRW. Zwar soll es am Wochenende weitgehend trocken bleiben. Doch dafür gehen die Temperaturen wieder in den Keller. Im Osten der Republik sollen die Werte im Verlauf der ersten Februar-Woche wieder Richtung Gefrierpunkt wandern, prognostiziert Dominik Jung. Dem Wetter-Experten zufolge dringen die kalten Luftmassen aus dem Osten allerdings nicht vollständig Richtung Westen durch.

Wetter-Experte ändert Prognose für NRW

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet lediglich zur Nacht hin in Teilen des Landes mit frostigen Temperaturen. Umso überraschender, dass das CFS-Modell die Februar-Prognose ausgerechnet für den Westen der Republik angepasst hat.

Während Dominik Jung („wetter.net„) zuletzt bundesweit eine Überschreitung der durchschnittlichen Februar-Temperaturen um 2 bis 3 Grad vorhersagte, muss er die Prognose nun teilweise korrigieren. So sollen die Durchschnittstemperaturen im Westen des Landes doch nur 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel der vergangenen 30 Jahre liegen. Zum Vergleich: Im Januar lagen die Durchschnittswerte bis zum 27. Januar 0,7 Grad über dem Klimamittel.