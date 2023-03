Wetter in NRW: Prognose haut Experten von den Socken – „Ach du dickes Ei“

Das Wetter in NRW macht einfach, was es will. Und dabei ist noch nicht einmal April. In den letzten Tagen gaben sich einzelne Sonnenphasen mit Schauern und Dauerregen die Klinke in die Hand. Zu Beginn der neuen Woche gehen die Temperaturen wieder merklich in den Keller. Dabei musst du am Montag (27. März) im Bergland sogar wieder mit Schnee rechnen. In der Nacht auf Dienstag sinken die Werte sogar wieder unter den Gefrierpunkt – mit entsprechender Glättegefahr, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) (mehr hier).

Doch schon Richtung Donnerstag soll das Thermometer wieder auf milde zweistellige Werte steigen. Und die Achterbahnfahrt geht weiter, kündigt Wetter-Experte Dominik Jung an. Der Meteorologe kehrte zuletzt aus seinem Urlaub zurück und musste feststellen: Die Wetter-Prognosen haben sich ganz schön verändert.

Wetter in NRW: „Ach du dickes Ei“

„Ach du dickes Ei“, entfährt es Dominik Jung beim Anblick der ersten Prognosen für das anstehende Osterfest. Zwar hatte der Wetter-Experte in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass im April noch ein paar winterliche Tage auf uns zukommen könnten. Doch angesichts der extrem milden zweiten März-Hälfte hatten sich viele schon auf den Frühling eingestellt.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 7 bis 11 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Mittwoch: 13 bis 16 Grad, nachts 11 bis 8 Grad

Donnerstag: 14 bis 17 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Die Hoffnungen auf ausgedehnte Sonnenspaziergänge müssen wir allerdings vorerst begraben. „Sieht nach einem richtigen Wetter-Chaos aus“, sagt der Meteorologe beim Ausblick auf die Prognosen bis Ostern. Sonne, zum Teil heftige Schauer und sogar Graupel und Schneeregen sollen sich immer wieder abwechseln.

Wetter-Experte baff: „Lässt nicht locker“

Und auch die Temperaturen sollen dabei nicht wie vor einer Woche noch prognostiziert recht mild sein. Statt ein bis zwei Grad über dem Klimamittel berechnen die Wettermodelle nun Werte, die genau im Durschnitt der vergangenen 30 Jahre liegen sollen. Auch bei den prognostizierten Regensummen rudern die Wettermodelle zurück. So soll der April ähnlich wie der März deutlich nasser werden als bislang angenommen.

Hier und da müssen wir uns bei Niederschlägen dann auch wieder auf Schnee oder Schneeregen im April einstellen. „Der Spätwinter lässt nicht locker“, fasst Dominik Jung („wetter.net“) zusammen. Sonnenanbeter müssen sich also noch etwas gedulden, bis der Frühling sich in seiner ganzen Pracht durchsetzen wird.