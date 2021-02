Wetter in NRW spielt verrückt: Erst Unwetterwarnung – doch ab Mittwoch drastische Änderung

Spiegelglatte Straßen haben am Montagmorgen für zahlreiche Unfälle in NRW gesorgt. Das Wetter hält diese Woche noch einige Überraschungen bereit.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag für weite Teile von NRW außerdem eine Unwetterwarnung ausgegeben und warnt zudem vor anhaltender Glätte und Frost.

Wetter in NRW spielt verrückt

Die Glätte hat mehrere Fahrzeuge in der Nacht zum Montag in NRW ins Rutschen gebracht. Die Polizei in Meschede meldete am frühen Montagmorgen bereits sieben Unfälle. Im Kreis Paderborn waren es bis 8 Uhr schon über 50 Unfälle. Dabei habe es hauptsächlich Blechschäden gegeben. Glücklicherweise gab es bislang nur eine leicht verletzte Person.

In Hamm ist am Morgen ein Streuwagen von der glatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es sei niemand verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Die Bergung des Fahrzeugs dauere an.

Mitte der Woche bringt das Wetter in NRW Überraschung

Das Wetter in NRW ändert sich allerdings zur Mitte der Woche drastisch.

Wie der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, sollen es ab Mittwoch deutlich Plus-Grade geben, in Essen seien bis zu 13 Grad drin.

Wetter: Weiterhin soll es glatt bleiben in NRW

Allerdings werde es weiterhin sehr viel regnen diese Woche. Dieser Regen sorge deshalb besonders in den Morgenstunden immer wieder für glatte Straßen, da die Temperaturen nachts weiterhin auf den Gefrierpunkt sinken sollen.

Trotz der warmen Temperaturen sei demnach keine Entwarnung zu erwarten. (fb/dpa)