Unwetter-Warnung für NRW! Experte alarmiert: „Geht richtig rund“

Am Wochenende hat das Wetter uns in NRW noch einmal einen spätsommerlichen Gruß gesendet. Bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad ließ es sich im Freien extrem gut aushalten.

Die neue Woche beginnt jedoch mehr als ungemütlich in NRW. Schon am frühen Montagmorgen (8. September) regnete es in Teilen des Landes wie aus Kübeln. Es ist nur ein Vorgeschmack dessen, was das Wetter in NRW für uns bereithält.

Unwetter-Warnung in NRW

„Im Westen heißt es: sehr wachsam sein in den kommenden 24 bis 36 Stunden“, warnt Dominik Jung am Montagmorgen. Der Wetter-Experte warnt vor einer Starkregen-Lage, die unter anderem NRW mit voller Breitseite trifft. Je nach Wettermodell werden bis Dienstagabend in der Spitze zwischen 40 und 80 Litern Regen pro Quadratmeter vorhergesagt.

Das Ganze geht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit zum Teil kräftigen Gewittern einher. In der Westhälfte des Landes könne es schon am Vormittag zu einzelnen Gewittern kommen. Im Tagesverlauf steige das Gewitterrisiko. Am Nachmittag sei vor allem in der Osthälfte von NRW mit Gewittern, Starkregen, Hagel und kräftigem Wind zu rechnen. Lokal seien sogar unwetterartige Regenfälle mit bis zu 35 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich.

Überschwemmungs-Gefahr in NRW

In der Nacht auf Dienstag soll es sich dann vor allem im Westen und Süden von NRW mächtig einregnen. Bei starken Gewittern und Sturmböen bis zu 80 km/h müsse mit weiteren Starkregenfällen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden gerechnet werden. „Da geht’s richtig rund“, warnt Dominik Jung („wetter.net„).

Laut dem Diplom-Meteorologen drohen durch die unwetterartigen Regenfälle lokal Überschwemmungen. Dabei können Keller volllaufen und Straßen geflutet werden. Vor allem die Nacht auf Dienstag habe es in sich. Die extremen Regenfälle sollen danach beendet sein. Aber auch in den Folgetagen bleibt es wechselhaft in NRW. Vom Spätsommer müssen wir uns in NRW also vorerst verabschieden.