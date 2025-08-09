Wetter-Umschwung in NRW – Experte warnt: „Hat es in sich“

Noch vor Kurzem verfluchten viele Menschen in Deutschland den Sommer 2025 und somit auch das Wetter in NRW. Denn Regen und eher unübliche, kühle Temperaturen beherrschten für einige Zeit fast das gesamte Land. Doch nun sind wir mittendrin im Wetterwandel.

Und dafür sorgt unter anderem ein tropischer Sturm vor Europa. Und der „hat es in sich“, wie uns Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net eindrücklich erklärt. Doch was heißt das genau?

Krasser Wetter-Wandel in NRW – Experte spricht Warnung aus

Sagt dir der Name „Dexter“ was? Klar, da gibt es doch diese Serie… Doch in diesem Fall ist nicht die beliebte Krimiserie mit schwarzem Humor gemeint. Sondern der tropische Sturm, der sich aktuell vor Europa befindet. Und auch mit ihm ist nicht zu Spaßen. Er zieht zwar vermutlich nur vorüber und verwandelt sich langsam in ein normales Orkantief. Aber dabei schiebt er jede Menge heiße Luft von Nordafrika zu uns rüber, erklärt Jung in einem Video von wetter.net. Und das bekommen wir beim Wetter in NRW spätestens ab Mittwoch (13. August) heftig zu spüren.

Aber erstmal von vorne: Schon am Wochenende (9. und 10. August) wird es mit 26 bis 27 Grad sommerlich warm in NRW. Am Montag (11. August) geht es ähnlich weiter – viel Sonnenschein und bis zu 29 Grad. Und auch am Dienstag (12. August) steigt das Thermometer weiter an. Inzwischen erreichen wir schon 30 Grad beim Wetter in NRW. Jetzt könnten auch erste Wolken, vielleicht Gewitter entstehen. Aber das war längst noch nicht alles. Am Mittwoch (13. August) machen die Temperaturen noch mal einen ordentlichen Satz nach oben und bescheren uns satte 35 Grad! Nun steigt auch die Unwettergefahr deutlich an.

Es bleibt sommerlich warm

Die Hitzespitze reißt auch am Donnerstag (14. August) nicht wirklich ab. Für das Wetter in NRW bedeutet das um die 33 Grad. Doch spätestens jetzt erwarten uns zum Teil auch „heftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel“, warnt uns Dominik Jung. Das Ganze wird zwar lokal begrenzt sein, aber „wenn sie loslegen, dann legen sie so richtig los“, erklärt der Wetterexperte weiter.

Am Freitag (15. August) kühlt es sich dann zumindest ein kleines bisschen ab in NRW. Wobei auch bei 29 Grad in der Spitze nicht wirklich von einer Abkühlung gesprochen werden kann. Die weitere Prognose für das Wetter in NRW: es bleibt vorerst sommerlich warm, inklusive regionalen Unwettern.

