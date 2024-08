Wetter in NRW macht Rolle rückwärts – Experte warnt: „Geht die Post ab“

War das eine Woche! Sonne pur, drückende Schwüle, Unwetter mit Überflutungen wie hier in Duisburg – das volle Programm. Und so geht es auch weiter. Es wird nicht langweilig beim Wetter in NRW. Oder um es mit den Worten des Diplom-Meteorologen Dominik Jung zu sagen: „Das wird richtig spannend am Wochenende“.

Eines ist schon jetzt klar: Das Wetter in NRW am Wochenende wird die Menschen in zwei Lager spalten. Jene, denen es gar nicht warm und sonnig genug sein kann, werden enttäuscht sein. Die anderen, die sich mal eine Hitze-Verschnaufpause wünschen, dürften aufatmen. Denn, so Dominik Jung: „Die Temperaturen gehen deutlich nach unten. 35, 36 Grad werden wir nicht mehr erreichen.“

Wetter in NRW: Temperatur-Sturz und Unwetter-Gefahr

Dieser August – laut Dominik Jung bislang der zweitwärmste August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 – macht in puncto Hitze eine Pause. Bis etwa zum 19. August werde es kühler, sagt der Experte des Portals „wetter.net“ voraus. Die Temperaturen könnte örtlich sogar mal unter die 20-Grad-Marke fallen, danach aber auch wieder steigen. Im Großen und Ganzen soll es bis Ende August warm bleiben.

Doch beim Blick auf das Wetter in NRW geht es während der kommenden Tage nicht nur um die Temperaturen. Deutlich kritischer könnte es beim Thema Regen werden. Aber der Reihe nach.

Wetter-Experte: „Punktuell geht die Post ab“

Für Samstag (17. August) sagt Dominik Jung Sonne und Regen im Wechsel voraus. Dabei seien kräftige Schauer und Gewitter möglich. Der Sonntag werde im Westen ebenfalls wechselhaft. Den ganzen Tag über ein Mix aus Sonne und Regen, das Ganze bei etwa 23 Grad. Aber das war’s noch nicht. Regional eng begrenzt könne es am Wochenende immer wieder zu Starkregen und Überflutungen kommen, so Dominik Jung: „Punktuell geht die Post ab, viele werden aber auch gar nichts abbekommen“. Keine optimalen Aussichten für Sommer-Highlights wie das Zeltfestival Ruhr, das an diesem Wochenende startet (>>> hier mehr dazu).

