Kurz vorm Wochenende: Meteorologe warnt – heftiger Wetter-Sturz in NRW

Noch herrschen in NRW ungewöhnlich warme Rekordwerte für Mitte November. Doch laut Wetter-Experte Dominik Jung könnte damit schon sehr bald Schluss sein. In wenigen Tagen steht nämlich ein markanter Wetter-Umschwung an – und der dürfte vielen als „heftig“ erscheinen.

Doch was heißt das in Temperaturen? Der Meteorologe wird schnell deutlich – es könnte sogar schneien …

Totaler Wetter-Wechsel in NRW: Es wird kalt!

Viele werden es wohl am 14. November (Freitag) zu spüren bekommen haben: Der Saharastaub ist in Deutschland angekommen. Das kann man nämlich sehen, denn nicht nur die Fensterscheiben könnten bräunlich wirken, sondern auch die Autos könnten eine schmutzige, braune Schicht haben. Schuld daran ist eben die Saharastaubwolke, die direkt aus Nordafrika über das Mittelmeer bis zu uns nach Deutschland kommt. Und damit kommen nicht nur Staub, sondern eben auch warme Temperaturen nach Deutschland.

Doch damit ist wohl bald Schluss, denn schon im Norden treffen die kalten Luftmassen ein und „werden sich nach und nach ganz langsam bis nach Süden durchsetzen“. Was das in Temperaturen heißt? Nun, das verrät der Experte auch direkt. Am Samstag (15. November) könnten es nämlich in NRW nur noch rund elf Grad werden. Dazu kann es zeitweise regnen, von Schnee ist aber erstmal nichts zu sehen. Am Sonntag (16. November) hingegen wird es mit Temperaturen um die zehn Grad nochmal kälter, zudem bleibt es wechselhaft.

Temperaturen im Überblick

Und am Montag (17. November) wird wieder kälter: In NRW werden tagsüber maximal sechs Grad erwartet. Vier Grad werden es hingegen nur am Dienstag (18. November) und Mittwoch, dazu bleibt es wechselhaft. Am kommenden Dienstag könnte es sogar schneien, wie der Wetter-Experte schnell hinzufügt. Und viele wissen es: Solche starken Wetter-Umschwünge können Kopfschmerzen oder gar Migräne auslösen. Gegensteuern lässt sich das jedoch mit ausreichend Flüssigkeit, regelmäßiger Bewegung und vor allem genug Schlaf.

NRW steht also ein turbulentes Wetter-Wochenende bevor – ein kleiner Vorgeschmack darauf, dass der Winter langsam, aber unaufhaltsam vor der Tür steht.



