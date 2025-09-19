Nach dem Sommer-Wetter kracht es in NRW gewaltig – „Dann kommt der Mega-Absturz“

„Der Petrus hat wirklich Humor.“ Kein Wunder, dass der Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) das mit einem Schmunzeln sagt, denn er hat völlig recht. Immerhin wird es am kommenden Samstag (20. September) mit Temperaturen bis zu 30 Grad sommerlich warm (>> wir berichteten). Doch nach dem Sommer-Wetter knallt es gewaltig.

Viele müssen sich auf niedrige Temperaturen einstellen …

Wetter in NRW: Nach der Hitze kommt das große Tief

Mit Blick auf die Wetter-Karte in NRW ist für ihn klar, dass die Temperaturen nur wenige Stunden später „in den Keller stürzen“ werden. Doch damit nicht genug: Es sind auch Starkregenfälle möglich, die so stark sein können, dass es zu Überschwemmungen kommen kann.

++ Auch interessant: Fahrradfahrer will aus den Niederlanden nach NRW – an der Grenze geht plötzlich alles ganz schnell ++

„Das hier ist die ganz frische Prognose vom neuesten GFS-Lauf heute Morgen“ – und eben genau diese erstrahlt in dunkelblauen und violetten Farben. Für alle, die kein Meteorologiestudium absolviert haben, hier die Übersetzung: Die Farben bedeuten Regen. Das bestätigt auch Dominik Jung wenig später: „Vor allem hier im Westen, im Süden von NRW, 30 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter.“

Temperaturen um die 15 Grad

Somit ist klar: Zwar kommt es in den nächsten Tagen zu einem Sommer-Comeback – zumindest was die Temperaturen angeht – doch genau das „hält nur ein oder zwei Tage, dann folgt der Mega-Absturz“. Doch was heißt das jetzt in Zahlen? Nun, am Dienstag (23. September) können die Menschen derzeit mit Tageshöchsttemperaturen von rund 15 Grad rechnen. Das sind eben zehn Grad kälter als am kommenden Samstag.

Mehr News in NRW:

Pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn „stürzt also alles komplett ab“ – doch bevor es kalt in NRW wird, können sich viele zumindest auf sommerliche Temperaturen freuen. Schuld daran ist übrigens das Hoch Oldenburgia. Also lieber jetzt nochmal den Grill auspacken, denn der Sommer könnte bald vorbei sein.