Wetter-Warnung in NRW – es könnte am Wochenende gefährlich werden

„Es geht schon wieder los“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung mit ernstem Blick in die Kamera. Und wenn man sich die aktuellen Wetterkarten für NRW anschaut, weiß man auch, warum.

Denn: Die Karten sind nicht grau, nicht grün – sondern schneeweiß! Das bedeutet nichts anderes, als dass Schnee in NRW ansteht. Und das schon in der kommenden Woche! Jetzt wird der Wetterexperte deutlich, es könnte nämlich richtig gefährlich werden.

Wettter in NRW: Kommt jetzt der Schnee?

Mit Blick auf die Prognosen zeigt sich Jung sicher: „Am 18. Dezember könnte es schneien – und wir sehen zum Teil eine geschlossene Schneedecke.“ Doch sofort schiebt er hinterher: Entwarnung! Denn so ganz traut er dieser Vorhersage noch nicht. Kein Wunder – zuletzt war es ja eher mild und angenehm. Trotzdem macht der Meteorologe klar, dass „die Sonne kämpfen muss“. Grund dafür ist ein Hochnebel, der sich in der kommenden Woche über NRW legen soll. Das bedeutet nicht nur, dass die Temperaturen deutlich in den Keller gehen – auch im Straßenverkehr ist dann Vorsicht geboten.

Die Großwetterlage zeigt nämlich: Das Hoch verlagert sich, und genau dieser Nebel könnte gefährlich werden. Das Wetter in NRW im Herbst zeigt sich oft von seiner ungemütlichen Seite. Besonders Nebel und rutschige Straßen können schnell zur Gefahr werden. Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) passieren die meisten schweren Verkehrsunfälle durch Nebel im letzten Quartal des Jahres.

Achtung! Es könnte im Verkehr gefährlich werden

Die Polizei rät daher: Fahren Sie vorsichtig, passen Sie Ihre Geschwindigkeit und den Abstand an die Sichtverhältnisse an – und überholen Sie nicht! Merken Sie sich die einfache Faustregel: Mindestabstand = Geschwindigkeit. Bei Tempo 100 also mindestens 100 Meter Abstand. Außerdem wichtig: Fernlicht aus bei Nebel! Denn mit aufgeblendeten Scheinwerfern sieht man sogar schlechter, statt besser. Auch Laub kann gefährlich werden. Es verstopft die Wasserabläufe am Auto – besonders an Dach, Türen und den Lüftungsgittern oberhalb der Motorhaube. Das kann dazu führen, dass Scheiben beschlagen und die Klimaanlage schwächelt. Experten empfehlen, rechtzeitig im Herbst den Innenraumfilter zu wechseln.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen: Am Freitag (7. November) dürfen sich die Menschen im Land auf rund 14 Grad freuen. Dazu zeigt sich die Sonne immer wieder, auch wenn sich vereinzelt ein paar Wolken am Himmel blicken lassen. Am Samstag (8. November) wird es mit etwa 13 Grad etwas kühler, der Himmel zeigt sich größtenteils bewölkt, doch laut Prognose „bleibt es trocken“. Der Sonntag (9. November) bringt rund 12 Grad und einen Mix aus Sonne und einzelnen Wolken – ein typischer Herbsttag also. In der kommenden Woche ändert sich an den Temperaturen kaum etwas: Mit rund 12 Grad bleibt es weiterhin mild, allerdings zeigt sich der Himmel über weite Teile NRWs dicht bewölkt.

Insgesamt zeigt sich das Wetter in NRW also mild, aber trüb. Die Sonne hat es schwer, der Himmel bleibt meist grau. Ob der Schnee wirklich kommt, bleibt spannend – doch klar ist: Der Herbst zeigt sich von seiner typischen Seite.