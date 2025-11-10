Nach Rekordwärme kommt der Kälte-Hammer: Experte warnt vor Wettersturz in NRW

Nach dem Karneval-Auftakt in NRW könnte nicht nur der ein oder andere Jecke mit Kopfschmerzen aufstehen – auch beim Wetter steht eine Wende an. Denn noch zeigt sich der Himmel grau und regnerisch, doch am Mittwoch (12. November) soll es laut Prognosen deutlich wärmer werden.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung verrät jedoch nicht nur das, sondern warnt auch vor einem absoluten Wettersturz in NRW. Kommt nun der Schnee?

Wetter in NRW: Nach der Wärme kommt das Kältetief

„Am Mittwoch steigen die Temperaturen merklich an“ – so Jung. Es soll Werte geben, die uns eher an Ende Mai erinnern. Kommt also der Sommer zurück? Fast, denn laut dem Wetter-Experten sind „Spitzentemperaturen nahe 20 Grad“ drin. Auch am Donnerstag (13. November) rechnet das Deutsche Wettermodell ICON mit rund 18 Grad in NRW. Der Grund dafür sind sehr warme Luftmassen aus der Sahara. Solche würden im Juli für rund 34 Grad sorgen – im November reicht’s natürlich nicht ganz so weit, aber rund 20 Grad sind trotzdem drin. „Dekadenrekorde an einigen Wetterstationen“ seien laut Jung (wetter.net) durchaus möglich.

++ Auch spannend für dich: Ein Berg rollt auf NRW zu: Wetter-Experte wird deutlich ++

Doch das bleibt nicht lange so: Zum Wochenende hin dreht der Wind nämlich deutlich – im wahrsten Sinne. Dann strömen deutlich kältere Luftmassen aus dem Norden nach NRW, wie Jung mit ernstem Blick betont. Besonders am Sonntag wird’s dann frisch – in höheren Lagen kann es sogar schneien. Der Meteorologe rechnet mit Temperaturen zwischen null und drei Grad. Kommt also das dicke Wintertief?

Temperatur-Überblick für die kommenden Tage

Das bleibt wohl erstmal abzuwarten. Fest steht aber schon jetzt, wie sich das Wetter in NRW in den kommenden Tagen entwickeln sollen: Am Montag (10. November) werden rund zehn Grad erwartet, dazu eine dichte Wolkendecke. Am Karnevalsdienstag (11. November) steigt das Thermometer auf etwa zwölf Grad, die Sonne zeigt sich zeitweise. Am Mittwoch (12. November) geht’s weiter nach oben – rund 14 Grad sind drin.

Am 13. November (Donnerstag) dann der Höhepunkt: Temperaturen um die 20 Grad. Ab Freitag geht’s bergab: nur noch etwa 15 Grad. Am Samstag kommen Regen und rund 14 Grad auf die Menschen in NRW zu – und am Sonntag wird’s dann richtig ungemütlich: ein eindeutig „nasskaltes Schmuddelwetter“.

Mehr News in NRW:

Also kurz zusammengefasst: Erst wird’s diese Woche nochmal richtig warm, fast wie Sommerfeeling im November, bevor uns das Wochenende mit kalter Luft und Schmuddelwetter wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Wer also noch Sonne tanken will, sollte sich Mittwoch und Donnerstag vormerken – danach heißt es Jacke anziehen und auf Regen einstellen.