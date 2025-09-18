„Mit Pauken und Trompeten“ – Wetter in NRW lässt es richtig krachen

„Der deutsche Sommer 2025 wird sich mit Pauken und Trompeten verabschieden“, betont Wetter-Expertin Kathy Schrey (wetter.net) mit ernster Miene. Damit meint sie jedoch nicht, dass es in NRW noch einmal richtig heiß wird und anschließend ein goldener Herbst folgt. Ganz im Gegenteil.

Das Wetter in NRW lässt es noch einmal so richtig krachen …

Wetter in NRW: Nach der Hitze kommt die Kälte

„Am kommenden Wochenende werden Temperaturen erreicht, die 12 Grad zu warm sind im Vergleich zum langjährigen Klimamittelwert.“ Schuld daran sind subtropische Luftmassen, die „über die iberische Halbinsel zu uns kommen“. Und eben genau diese besuchen NRW, weil sich „ein Höhenrücken gebildet hat“.

Für alle Nicht-Meteorologen hier die kurze Übersetzung: Das bedeutet, dass wir uns in einer sogenannten Hitzeblase befinden. Und eben diese hält sämtliche Tiefdruckgebiete fern. Folglich fallen die Temperaturen an diesem Wochenende noch einmal sommerlich warm bis heiß aus.

So werden für Freitag (19. September) Temperaturen um die 26 Grad erwartet, dazu gibt es viel Sonnenschein mit einigen Wolken am Himmel. Am Samstag (20. September) legt das Wetter sogar noch einmal eine Schippe drauf: Es sollen bis zu 30 Grad werden. Am Sonntag (21. September) kommt es dann zu einem wortwörtlichen Tief. Es werden nur noch rund 20 Grad erwartet und es soll regnen. Die Wetter-Expertin erklärt auch prompt den Grund: „Von Westen kommt kalte Luft zu uns. Und es schlägt dem Fass den Boden aus, wenn wir uns den Montag anschauen.“

Temperaturen in Überblick

Grund dafür sind die Temperaturen: Laut dem amerikanischen Wetter-Modell soll es am Montag in NRW nur maximal 18 Grad werden. Von wegen goldener Herbst! „Das ist schon ein extremer Temperatursturz“, betont die Expertin. Sie fügt schmunzelnd hinzu, dass das Wetter-Tief passend zum kalendarischen Herbstbeginn kommt, der am 22. September vor der Tür steht. Zum Start in die neue Woche soll es in NRW laut der Expertin übrigens nicht nur kälter werden, sondern auch nass.

Somit ist klar: In der Tasche sollte an diesem Wochenende nicht nur die Sonnenbrille, sondern auch ein Regenschirm liegen. Für die Frostbeulen unter uns sollte wohl auch ein Schal eingepackt werden. Ganz nach dem Motto: Lieber alles dabei haben, als es zu brauchen und nicht dabei zu haben.