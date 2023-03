Wetter in NRW: Experten mit Warnung – „Schlimmste Zeit“

Das Wetter in NRW lässt sich Zeit mit dem Frühling, doch die Temperaturen hierzulande wegen glücklicherweise zunehmend milder und machen Vorfreude auf die warme Zeit.

Doch während der Frühling für viele Menschen mit Positivem verbunden wird, sehen Experten auch Grund zur Sorge. Sie warnen vor der „schlimmsten Zeit“ des Jahres.

Wetter in NRW: Klima bringt frühen Pollenflug

Das Wetter in NRW ist in diesem Jahr zwar noch nicht so warm wie im letzten Jahr zu dieser Zeit, der Klimawandel macht sich trotzdem bemerkbar. Seit einigen Tagen blühen nun die Birken in Teilen von Deutschland und sind demnach ungewöhnlich früh dran.

Laut der Experten von „Wetter Online“ beginnt deshalb mit dem Frühling für Allergiker auch gleichzeitig die „schlimmste Zeit“ des Jahres. Vor allem entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse sowie an der Donau nimmt der Pollenflug in den nächsten Tagen rascher zu.

Die Pollensaison startete in den vergangenen Jahren immer früher, milde Winter sorgen für eine verkürzte vegetationsfreie Zeit und begünstigen so die Blütezeit.

Wetter in NRW: Pollenallergie birgt große Gefahr

Birkenpollen gehören zu den aggressivsten Allergenen überhaupt – mit rund fünf Millionen Pollernkörnern pro „Kätzchen“ übertrifft die Birke die meisten anderen Bäume und gilt als hochallergen.

Da die Birkenkätzchen aus einer Vielzahl kleiner und eng benachbarter Einzelblüten bestehen, streuen sie dementsprechend viele Pollen aus, die Allergikern den Frühling schon einmal zur Hölle machen können. Nicht nur, dass der Heuschnupfen nervige Symptome wie brennende und juckende Augen und verstopfte Nasen mit sich bringt – er kann sich über die Jahre auch zu einem chronischen Asthma entwickeln.

Neben der Einnahme von entsprechenden Medikamenten können Allergiker ihrem Heuschnupfen auch mit alltäglichen Routinen entgegen wirken: Sie sollten sich vor dem Schlafen die Haare waschen und die Kleidung, die sie draußen anhatten, gegen Kleidung für innen tauschen, weil Pollen von draußen nach drinnen eingeschleppt werden können. Auch tägliche Nasenduschen mit Salzwasser können helfen, die Pollen aus der Nase nach draußen zu spülen – und so das kommende Frühlings-Wetter in NRW doch noch genießbar machen.