Wetter in NRW: „Mein lieber Mann“ – Experte reibt sich verwundert die Augen

Noch etwas mehr als eine Woche, dann ist schon Heiligabend! Für viele gerade noch ein guter Grund, vor die Tür zu gehen. Doch die trüben Aussichten, die uns das Wetter in NRW derzeit beschert, schlagen so langsam aufs Gemüt.

Bei vielen dürfte mittlerweile der Wunsch nach zweierlei geweckt sein: entweder nach einem milden Winter mit regelmäßigen Sonnenstunden oder nach klirrend kalten Temperaturen und Schnee, wie es sich für eine waschechte Wintersaison gehört. Das Wetter in NRW hat aber weiterhin seinen eigenen Kopf und serviert uns schon nächste Woche wieder den nächsten Hammer. Da kann sich selbst Wetter-Experte Dominik Jung bei diesen Aussichten nur noch verwundert die Augen reiben.

+++ Wetter in NRW: Experte völlig von der Rolle – „Was geht denn hier ab?“ +++

Wetter in NRW lässt uns nicht zur Ruhe kommen

Zunächst beschert uns Superhoch Fiona ein Wochenende der Ruhe. Bis einschließlich Sonntag (17. Dezember) kann der Regenschirm vielerorts in NRW zuhause gelassen werden. Hier und da könnte sich sogar mal wieder die Sonne statt Dauergrau am Himmel zeigen.

Doch schon ab kommenden Mittwoch (20. Dezember) und damit nur wenige Tage vor Weihnachten wendet sich laut wetter.net-Meteorologe Dominik Jung das Blatt, dann kommen Orkan- und Sturmböen in Sicht. „Ab Mittwoch geht’s rund“, drückt es Jung in seinem aktuellen Video des Kanals drastisch aus. „Dann kommt Bewegung in die Wetterküche.“ Doch die Wetterlage birgt auch große Gefahren, denn durch den Dauerregen sind die Erdböden mittlerweile so aufgeweicht, dass Bäume umzustürzen drohen (mehr dazu liest du hier).

Bis Weihnachten bleibt das Winter-Wetter wohl, so Jung, ein „totales Durcheinander“. Auch für Heiligabend könnte es eine Überraschung bereit halten.

Weiße Weihnachten endlich gewiss?

In gleich zwei Wettermodellen sind derzeit Schneeflocken und weiße Schneedecken am 24. Dezember zu sehen. Eine dritte Wetterkarte dagegen zeigt eher maue Aussichten für weiße Weihnachten an. Denn mit 5 bis 6 Grad wäre es deutlich zu warm für Schnee und Frost. Außerdem könnte uns das Thema Hochwasser weiter begleiten. Doch auf welche Vorhersage können wir vertrauen?

Laut Dominik Jung ist immer noch nicht zuverlässig bestimmbar, ob Schnee zu Heiligabend wirklich drin ist. „Es bleibt sehr sehr spannend“, so der Experte. Mehr zum aktuellen Wetter in NRW erfährst du im neusten wetter.net-Video bei Youtube.