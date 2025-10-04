Orkan sorgt für Chaos-Wetter in NRW – „Auf jeden Fall vorbereitet sein“

Wer dieses Wochenende große Pläne hat, sollte diese besser noch einmal überdenken. Das Sturmtief eines Orkans zieht über ganz Deutschland hinweg und sorgt für Chaos – auch beim Wetter in NRW. Eine Wetter-Expertin spricht eine ernste Warnung aus, denn die aktuelle Lage kann sogar richtig gefährlich werden.

Kathy Schrey vom Portal wetter.net hat im Hinblick auf das aktuelle Wetter in NRW einen klaren Rat: „Heute lohnt es sich auf jeden Fall, vorbereitet zu sein, was das Wetter angeht.“ Über NRW liegt ein Sturmtief, und es wird am Samstag (4. Oktober) extrem windig. Der „Deutsche Wetterdienst“ (DWD) berichtet, dass Sturmböen von bis zu 95 km/h nicht auszuschließen sind.

Wetter in NRW: Der Wind bleibt ein „großes Thema“

Solche Winde sind nicht nur unangenehm, sondern können sogar richtig gefährlich werden. Wer diesen Samstag nutzen wollte, um einen Ausflug in die Natur zu unternehmen, sollte das besser sein lassen. Durch die Winde kann ein Spaziergang im Wald mit belaubten Bäumen sogar „lebensgefährlich“ werden, wie Kathy Schrey betont.

+++ „Totalschaden“ – Netto-Markt in Essen durch Feuer zerstört +++

Im Laufe des Tages soll der Wind auch nicht nachlassen. Gegen Nachmittag könnte eine Kaltfront sogar dafür sorgen, dass die Sturmböen noch weiter zunehmen. Auch am Abend ist keine Verbesserung beim NRW-Wetter zu erkennen. Die Wetter-Expertin erklärt, dass der Wind ganztägig ein „großes Thema“ und damit auch „gefährlich“ bleiben wird.

Sonne lässt sich nicht blicken

Doch nicht nur der Wind macht das Wetter in NRW diesen Samstag zu einem „Trauerspiel“. Auf „wetter.net“ kündigt Schrey an, dass sich eine Regenfront über NRW legt, die für ordentliche Regensummen sorgen wird. Und obwohl es in den vergangenen Tagen richtig kalt war, steigen die Temperaturen deutlich an und klettern teilweise auf bis zu 19 Grad.

+++ Wilde Szenen im Limbecker Platz – es passiert auf der Rolltreppe +++

Am Sonntag (5. Oktober) lässt der Wind zwar nach, aber dieses Wochenende wird man „die Sonne nicht zu sehen bekommen“. Das Wetter in NRW bleibt weiterhin unangenehm. Im Laufe des Tages muss man mit Regenschauern und sogar vereinzelten Gewittern rechnen. Die Temperaturen sinken erneut auf 14 Grad.

Mehr Themen:

Mit dem Start in die neue Woche wird das NRW-Wetter auch nicht freundlicher. Bei Temperaturen von 15 Grad muss man am Montag (6. Oktober) ebenfalls mit intensiven Regenschauern und Gewitterlagen rechnen. Der Dienstag (7. Oktober) bleibt zwar grau, aber wenigstens soll der Dauerregen nachlassen. Die Temperaturen steigen erneut auf 19 Grad an.