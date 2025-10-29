Sturm „Lothar“ trifft NRW – zum Wochenende merkt es beim Wetter jeder

Der Jahrhundertsturm „Melissa“ sorgt aktuell in der Karibik für Angst und Schrecken. Erste Todesfälle und die Zerstörungswut des Hurrikans lassen erschaudern (>>hier geht’s zu unserem Newsblog). Dagegen erscheinen die Winde, die zuletzt in NRW geweht haben, nahezu lächerlich.

Und auch jetzt, wo Sturm „Lothar“ auf NRW trifft, können wir uns hier noch glücklich schätzen. Zumal dieser weniger mit hohen Windstärken für Aufsehen sorgt. Den Wetter-Umschwung in NRW werden die meisten erst am Wochenende spüren.

Sturm „Lothar“ sorgt für Wetter-Wende

Am Mittwoch (29. Oktober) ist Sturmtief „Lothar“ unterwegs und bringt die Warmluft aus Süd-West-Europa zurück nach NRW. Davon spürt man allerdings erst in den nächsten Tagen was. Denn die 13 Grad am Mittwoch oder die 11 Grad am Donnerstag sind alles andere als milde.

Doch schon am Freitag geht es bei den Temperaturen wieder bergauf. Die 15 Grad am Reformationstag (Halloween) sind ein Vorgeschmack auf den Frühlingstag an Allerheiligen (1. November). Dann können wir uns in NRW sogar über 16 Grad freuen. Auch wenn es windig, grau und womöglich auch regnerisch wird – frieren ist dann nicht mehr angesagt.

Wetter in NRW pendelt sich ein

Der Sonntag (2. November) wird dann zwar wieder trockener, doch sacken die Temperaturen auf 13 Grad ab. Und dann war es das dann auch erst mal wieder mit der „Frühlingsluft“, muss Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ enttäuschen.

Ein Mix aus Sonne, Wolken und gelegentlichem Regen und Wind gepaart mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad bestimmt das Wetter in den kommenden zwei Wochen. Die November-Prognose wurde mittlerweile nach oben korrigiert und geht nun von einer Abweichung von ein bis zwei Grad vom Klimamittel aus. Beim Niederschlag sieht es hingegen ausgeglichen aus. Auch laut Jung gibt es bis zum 14. November „kaum nennenswerte Regensignale“.