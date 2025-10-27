Wetter in NRW durchgewirbelt – historischer Sturm rollt auf Europa zu! „Brandgefährlich“

Sturmtief „Joshua“ hat NRW zuletzt mächtig zu schaffen gemacht. Zahlreiche Bäume knickten um, sorgten für Schäden und behinderten den Verkehr (mehr dazu hier >>>). Die Nachwehen des Sturmtiefs beeinflussen das Wetter in NRW auch zu Beginn der neuen Woche.

So fegen am Montag (27. Oktober) erneut stürmische Böen durch das Land. Dabei kommt es in einigen Teilen des Landes zu Gewittern, Schauern und auch Hagelschlag. Auch im Verlauf der letzten Oktober-Woche bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft, bevor das Wetter in NRW am Wochenende mächtig aufdreht.

Wetter in NRW vor Achterbahnfahrt

Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad, dazu immer wieder Regen und kräftiger Wind. Das Wetter am Montag ist nichts für Leute aus Zucker. Auch im Verlauf der Woche drohen in NRW immer wieder kräftige Schauer. Dabei steigen die Temperaturen laut den DWD-Meteorologen aber immer weiter an.

Richtung Wochenende sollen die Temperaturen sogar wieder an der 20-Grad-Marke kratzen. Doch nach Angaben von Dominik Jung soll das milde Wetter in NRW nicht lange Bestand haben. Schon am Sonntag (2. November) sollen die Temperaturen nach Angaben des Wetter-Experten wieder mächtig absacken. Zum Start der neuen Woche soll die Lage dann wieder dieser Woche ähneln. „Es bleibt so lala“, fasst der Diplom-Meteorologe flapsig zusammen.

Historischer Sturm: „Wirklich brandgefährlich“

Besorgniserregend ist dagegen ein Blick auf die Lage in der Karibik. Hier droht am Donnerstag (30. Oktober) ein Hurrikan historischen Ausmaßes. Die Rede ist von Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h sowie bis zu 1.000 (!) Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Tage.

Zum Vergleich: In den meisten Regionen Deutschlands fallen rund 800 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb eines Jahres, „Das ist wirklich ein historischer Sturm und der ist wirklich brandgefährlich“, so Dominik Jung („wetter.net„). Weil der Sturm nach derzeitigen Berechnungen Richtung Westen zieht, könnte er das Wetter hierzulande nach Einschätzung des Meteorologen bald beeinflussen.

So könnten an der Vorderseite des Sturms warme oder kalte Luftmassen nach Europa geblasen werden. Welchen Einfluss der Hurrikan auf das Wetter in NRW genau haben wird, werden die nächsten Tage zeigen.