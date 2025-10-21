Wetter-Experte warnt vor gefährlicher Entwicklung! „Wirklich aufpassen“

Goldener Oktober? Von wegen! Seit Beginn der zweiten Herbstferien-Woche herrscht dicke Luft in NRW. Zwar haben wir es (noch) mit milden Temperaturen zu tun – doch im Laufe der Woche kommt es zu einer drastischen Wetter-Wende.

Schon am Dienstag (21. Oktober) zeichnet sich ab, was sich in NRW zusammenbraut. Am Donnerstag (23. Oktober) wird es dann richtig übel. Wetter-Experte Dominik Jung warnt vor üblen Ausmaßen.

Wetter in NRW: Sogar Orkanböen drin!

So fegt in der Nacht auf Freitag ein heftiger Sturm über Deutschland hinweg. „Am meisten betroffen ist die Region von Nordrhein-Westfalen bis zur Nordsee-Küste nach Schleswig-Holstein. Da wird es am ruppigsten werden“, prognostiziert Dominik Jung und warnt: „Hier muss man wirklich aufpassen!“

++ Katzen-Babys verenden im Tierheim Bochum – dramatischer Hilferuf ++

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Donnerstagnachmittag vor teilweise schweren Sturmböen. In Hochlagen sind nach Angaben der Meteorologen sogar orkanartige Böen nicht ausgeschlossen! Dabei müssen wir im Tagesverlauf immer wieder mit schauerartigen Regenfällen und vereinzelt mit kräftigen Gewittern rechnen.

++ Bochum verliert Kultladen – nach fast 60 Jahren! „Das gibt’s doch nicht“ ++

Wetter in NRW kracht herunter

Am Freitag beruhigt sich die Lage dann nach und nach wieder. Vor allem im Bergland ist aber auch dann noch mit Sturmböen zu rechnen. Nach dem kräftigen Sturm gehen dann die Temperaturen mächtig in den Keller. So klettern die Werte in Teilen des Landes nicht mehr in den zweistelligen Bereich. In der Nacht auf Samstag werden es dann nach DWD-Angaben nur noch 4 bis 8 Grad.

Mehr Themen:

Wer glaubt, dass sich die Wetter-Lage danach beruhigt, hat sich geschnitten. Denn vom Atlantik baut sich schon das nächste Sturmtief auf, das NRW bald erreichen könnte. Das Fazit von Dominik Jung („wetter.net„): „Also so schnell kommen wir scheinbar aus der wechselhaften Wetter-Lage nicht heraus.“