Heftiger Sturm fegt über NRW – Freizeitpark zieht Konsequenzen

Das Wetter in NRW wird ungemütlich, möglicherweise sogar gefährlich. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnte bereits Anfang der Woche auf seinem Youtube-Kanal „wetter.net“ davor, dass nun heftige Regenschauer und Orkanböen vom Norden her bis in den Westen Deutschlands ziehen könnten (hier mehr dazu).

Und am Donnerstag (23. Oktober) soll das Sturmtief, das den Namen „Joshua“ trägt, seinen Höhepunkt erreichen. Ein Freizeitpark in NRW will kein Risiko für die Besucher eingehen und hat nun vorsichtshalber die Reißleine gezogen: Am Donnerstag bleibt das „Fort Fun“ in Bestwig geschlossen!

Fort Fun schließt sicherheitsbedingt

„Liebe FORT FUN Freunde, aufgrund des angekündigten kräftigen Sturmtiefs mit Starkregen und Windböen müssen wir den Park leider geschlossen lassen – Sicherheit geht vor! Wir danken euch für euer Verständnis“, hieß es am Dienstag auf der Facebook-Seite des Freizeitparks. Das Fort Fun liegt im Sauerland, wo laut Deutschem Wetterdienst (DWD) maximal zehn Grad erreicht werden.

Während es am Mittwoch in NRW nur leicht bewölkt war, ziehen sich die Wolken in der Nacht immer mehr zusammen und es wird immer ungemütlicher. Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit verbreitetem Regen, einzelnen Gewittern und örtlich Sturmböen mit bis 85 Kilometer pro Stunde. An vereinzelten Stellen könne es sogar zu schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde kommen. Außerdem warnen die Experten vor Starkregen. Zum Freitag beruhigt sich das Wetter wieder, doch auch am Wochenende soll es wechselhaft bleiben.

Das Fort Fun betont, dass die wetterbedingte Schließung nur den 23. Oktober betrifft – ab dem 24. Oktober ist wieder regulär geöffnet. Ticketbesitzer brauchen keine Angst haben, ihre Karten können storniert werden. „Jeder, der ein datiertes Ticket bei uns im Shop erworben hat, hat bereits eine Mail von uns dazu erhalten“, heißt es.